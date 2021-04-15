Убивший вахтовика из-за 56 тысяч рублей таксист приговорен к 16,5 годам заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобиль Мерседес Бенц 49-летнего жителя Хакасии Виктора Банова (имя и фамилия изменены, прим. Ред.), который в декабре 2019 года возвращался с вахты из Якутии, сломался на полпути к дому. В Усольском районе Иркутской области у немецкого авто отказал двигатель. Чтобы не бросать машину на трассе, мужчина решил вызвать такси, чтобы отбуксировать авто до ближайшего автосервиса.

- Я знаю хороший сервис и отличных мастеров, которые отремонтируют вашу машину, - предложил приехавший по вызову 28-летний таксист Сергей (имя изменено). – Две недели и авто будет в лучшем виде.

Мужчины сразу сошлись на сумме за ремонт. Виктор согласился заплатить 56 тысяч рублей, и ударил с таксистом по рукам. А затем, оставив Мерседес в его дворе, уехал на поезде домой в Хакасию. Усольчанин как оказалось, даже не собирался ремонтировать машину. Никаких знакомых в сервисе у него также не было. Сергей в первые же дни потратил полученные от Виктора деньги, а машину отогнал на территорию промбазы.

14 января 2020 года Виктор, как и планировал, вернулся в Приангарье за автомобилем. Чтобы он не обнаружил авто в том же состоянии, что и сдал, таксист встретил Виктора и завез его в безлюдное место на проселочной дороге. Там он попросил его выйти из машины и достать из багажника гаечный ключ, а сам подкрался сзади и несколько раз ударил его ножом. От полученных травм Виктор скончался на месте. Затем преступник вытащил из кармана погибшего все документы, банковскую карту, и отвез тело в поселок Мишелевка, где закопал его в снегу. Мерседес погибшего он успешно продал через несколько дней. Задержали Сергея только в марте.

- Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел, - сообщили в пресс-службах Иркутского областного суда, СУ СК России по Иркутской области, прокуратуры Приангарья. – На днях он услышал приговор.

Итак, суд отправил таксиста за решетку на 16,5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.