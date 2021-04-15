Землетрясение в Иркутске силой в 3 балла произошло в ночь на 16 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 16 апреля 2021. Подземные толчки в 3 балла сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 00.42 по местному времени. По предварительной информации, эпицентр находился в Бурятии. Например, в поселке Закаменск ощущались толчки в 4 балла. Энергетический класс в эпицентре составил 12,9.

Также толчки в 4 балла ощутили в Мондах. Что касается Иркутской области, то землетрясение в 3 балла ощутили в Ангарске и Шелехове.

Напомним, это уже не первые подземные толчки в Иркутске в этом году. Землетрясения в Монголии у границы с Россией началась 12 января. Интенсивность ощутимых толчков в Иркутске составили 5 баллов.

Последнее ощутимое землетрясение ощутили в Иркутске ранним утром, 31 марта. Оно произошло в районе озера Хубсугул. В Иркутске ощутили толчки силой в 3-4 балла. Кроме этого, в ночь на 8 апреля в столице Приангарья произошло землетрясение в 2 балла.

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