Сейсмологи назвали районы Иркутска, где опаснее при землетрясении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После очередного землетрясения, которое произошло в Иркутске в ночь на 12 января, некоторые горожане до сих пор не могут спокойно спать. Дело в том, что афтершоки (повторные толчки) продолжаются уже неделю, и многие внимательно следят за магнитудой каждого на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. Как оказалось, жители разных районов Иркутска могут ощущать подземные толчки по-разному.

- На восприятие землетрясения влияют особенности типа почв в городе, - рассказывает «КП»-«Иркутск» ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. – Сильнее всего ощущаются толчки у воды и на обводненных территориях. У нас это район Нижней Лисихи, микрорайон Солнечный, а также левый берег Ангары в районе плотины. Согласно нашей карте сейсмического районирования там ощущаются толчки на один балл выше. Так что, прежде чем строить жилые дома в этих местах, нужно провести сейсмическое районирование площадки, и узнать, какой балл ожидается в этом месте.

В то же время сказать то, что в каждом районе Приангарья, который расположен у воды, землетрясение ощущается сильнее, нельзя. Для этого нужно провести исследование. А вот меньше всего в Иркутске сейсмособытия, по словам Анны Добрыниной ощущают жители Ново-Ленино и Иркутска II.

Добавим, что после землетрясения 12 января, эпицентр которого находился на озере Хубсугул в Монголии, сейсмологи зафиксировали уже более 100 афтершоков. Например, в ночь на 19 января в Иркутске ощущались толчки в 2-3 балла. Как рассказывала «Комсомолке» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева, ничего страшного в них нет. Такие неощутимые толчки могут продолжаться месяцами.

- Сейчас энергия афтершоков затухает, - заключает Анна Добрынина. – Да и в день их уже меньше. А вот предугадать, когда закончатся совсем, невозможно.

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