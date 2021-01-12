Меньше месяца прошло с момента последнего ощутимого для жителей Приангарья землетрясения, которое зафиксировано 17 декабря. Напомним, тогда эпицентр был в поселке Бугульдейка на Ольхоне, а в Иркутске - 3 балла. Но незадолго до этого, и тоже чуть больше месяца назад, 10 декабря, город тряхнуло на все 5 баллов. Конечно, каждый на Байкале знает, что живет в сейсмичной зоне. Но как-то слишком часто пошли сильные колебания земной коры. А сейчас еще и афтершоки - в очень большом количестве. Каковы причины землетрясения 12 января 2021 в Иркутске и Монголии?-Причина землетрясения 12 января 2021 в Иркутске и Монголии - это выброс энергии, скопившейся в земной коре в этом районе, - объясняет \\"КП\\"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Интенсивность землетрясения – 8 баллов. Но это в эпицентре. Эпицентр расположен в Монголии и, вдобавок, на большой глубине. Пока волна вышла наружу, она часть энергии уже потеряла. По пути в сторону Иркутска постепенно слабела. И потому в Мондах, на границе, сейсмостанция зафиксировала 6 баллов, в Иркутске около 5. А вот на турбазах у самого Хубсугула – по всей вероятности, около 7.-Говорят, что на Хубсугуле землетрясения не столь часты....-Это просто до нас они доходят нечасто, все-таки 300 километров, достаточно далеко. А если посмотреть на наши карты, видим, что их довольно много. Озеро расположено в горах, это начало хребта Хамар-Дабан, Саяно - Байкальская складчатая область, сейсмическая активность высокая.-В сентябре тоже землетрясение было на юге..-Да, каждый раз это разные районы. Здесь все-таки больше территория именно хребта Хамар-Дабан, даже не сам Саянский разлом, как мы думали вначале. Это землетрясение отличается большой интенсивностью, большим выбросом энергии. Энергетический класс этого землетрясения даже немного выше максимального для Прибайкалья уровня - 15. Но это не совсем корректно, поэтому применяется еще описание с помощью магнитуды - 6, 5. Однако это данные для профессионалов, шкала измерений энергии в эпицентре. Простыми словами - энергии освободилось очень много. Обычные же люди чувствуют силу колебаний земной коры и сколько продолжались повторные толчки.-Много было очень этих повторных толчков...-Больше 20 афтершоков –это только на нашем сайте. А есть еще менее значимые, которые не вошли в эту статистику. Они «бьют» каждые 5 минут, едва успеваем регистрировать, дежурят два специалиста. Но на самом деле ощутимых среди этих толчков было всего четыре. Это не так и много, бывает по-разному. Если смотреть предыдущие землетрясения, то, например, в 2014-2015 годах в Северомуйске за 4 минуты 5 афтершоков было. Там шла еще большая активность, а сами повторные землетрясения были не просто ощутимы, а на все 5 баллов. Там только за январь 2015 года из-за подземных толчков четыре раза останавливали движение поездов по БАМу. Активность она всегда была.-Последнее время как-то много чувствительных землетрясений...- Это - первая серия землетрясений в 2021 году после затишья на новогодних каникулах. Но говорить о том, что они стали чаще и сильнее, не стоит. Это просто совпадения. В земной коре накопилось много энергии, она освобождается от нее в разных территориях Сейчас Саяны. И это даже не главный саянский разлом, а ближе к Хамар-Дабану. Но ведь и главный саянский разлом может тряхануть. Недавно было землетрясение на юге Байкала, 22 сентября. Потом – на середине озера, 10 декабря Север Байкала, в районе Нижнеангарска – тоже в декабре. В районе западного портала северомуйского тоннеля не так давно трясло, а есть еще и восточный, там другие разломы. Есть еще Чара, где энергия очень хорошо разрядилась в 2018 году. Но населения там мало, поэтому никто об этом не говорил. Энергия копится и разряжается в этих зонах по-разному. Где-то раз в год, где-то чаще. А в районе Култука, например, перед разрушительными толчками земной коры в июле 2008 года, она скапливалась десятилетиями.На карту землетрясений Байкальской геофизической службы РАН только в прошлом году было нанесено немногим меньше сотни толчков. А ощутимых среди них - около 20. Такая байкальская статистика...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак вести себя при землетрясении: главное, без паникиРассказываем вместе с экспертами, как вести себя во время землетрясения и где их ждать в Иркутске и Бурятии (подробности)