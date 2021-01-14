С момента землетрясения в 5 баллов, которое произошло в Иркутске ранним утром, 12 января 2021 прошло уже двое суток, но повторные толчки, или как их называют афтершоки, продолжается до сих пор. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, по состоянию на день, 14 января зафиксировано уже 70 толчков. Правда, в Иркутске ощущались не все. Последний ощутимый в 2-3 балла произошел 13 января в 19.10. Из-за такой периодичности, некоторые горожане теперь с тревогой следят за каждым сейсмособытием.- Переживать не стоит, - объясняет корреспонденту \\"КП\\"-Иркутск\\" директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. – На самом деле афтершоки после землетрясения могут продолжаться месяцами и даже годами. Это абсолютно нормальное явление. Да, сейчас толчки продолжаются. От них никуда не деться. Но, сейчас они стали потише, да и реже, чем в первый день. Кстати, на нашем сайте мы публикуем только самые крупные сейсмособытия.Напомним, эпицентр землетрясения 12 января находился в Монголии в районе озера Хубсугул, в 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов. К слову, афтершоки продолжаются в том же районе. Здесь многие задались вопросом: почему все тихо в районе Байкала, где находился эпицентр землетрясений, которые произошли 22 сентября и 10 декабря 2020 года?- На самом деле в районе Байкала сейчас есть землетрясения, но они очень мелкие и неощутимые - продолжает Елена Кобелева. – Было несколько на севере, и посередине Байкала. Из-за того что они слабые, на наш сайт мы их не ставим. Что касается землетрясений в сентябре и декабре, то, по-моему мнению они никак не взаимосвязаны с землетрясением 12 января. И не считаю, что одни спровоцировали другие.Несмотря на то, что в соцсетях начало появляться множество фейковых новостей о новом, еще более сильном землетрясении, сейсмологи еще раз призывают жителей Приангарья не верить таким слухам. Спрогнозировать, когда произойдут новые подземные толчки, никто не может. Даже специалисты. Но, по наблюдениям, повторяемость землетрясений силой в 5 баллов в Иркутске составляет 5-7 лет.- Такой график повторяемости относится к одному и тому же очагу, - говорит Елена Кобелева. – То есть, землетрясение в сентябрьском очаге может повториться через 5 лет. Но есть и другие примеры. Рядом с очагом в Култуке, где в 2008 году произошло сильное землетрясение, толчки в 4 балла повторились в июле 2020 года.Больше всего от афтершоков сейчас страдают жители поселка Монды, который находится в 40 километрах от эпицентра. Там до сих пор трясет каждый день. Впрочем, местные жители к этому уже привыкли.- Да, мы ощущаем слабые толчки, - рассказывают нам в администрации поселка Монды. – Например, когда сидишь за столом или в кресле. Но, паники среди жителей нет. Разрушений также нет. Разве что печки в некоторых домах потрескались.КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТАЕлена Паткина, директор Студии психологических ресурсов: «Как перестать бояться землетрясений»Серия прошедших землетрясений вызвали очень широкий спектр различных реакций: от беспокойства, по поводу произошедшего до различных панических состояний. Многие жители нашего города, с которыми мне пришлось взаимодействовать в профессиональном плане, отмечают, что постоянно ощущают мнимые землетрясения, повышение тревожности и страх перед ночным временем.Прежде всего, необходимо отметить, что это нормальная реакция на стресс. Мы испытали ощущение угрозы нашему существованию, и поэтому психика обострила самый древний механизм – самосохранение. Именно поэтому мы сейчас более обострённо реагируем на все минимальные изменения окружающей среды. В норме эта реакция со временем пройдет. Нужно просто четко осознавать ее механизм.Одним из самых мощных стрессовых факторов, усугубляющих ситуацию в данный момент является, конечно же тот факт, что все мы пережили целую серию достаточно чувствительных землетрясений. И если к единичному случаю землетрясению жители нашего региона уже давно адаптировались и воспринимают его как часть нашей жизни, то серию землетрясений, конечно же спровоцировало рост беспокойства и тревожные ожидания от будущего. Одним из основных переживаний при этом является – потеря контроля над происходящим. Именно поэтому многие сейчас пытаются задавать вопросы о возможности будущих подобных инцидентов. Это тоже нормальная реакция. Нашей психике необходима информация для принятия решений.Для того чтобы вернуть чувство контроля необходимо каждому разработать для себя индивидуальный алгоритм действий в подобной ситуации. Это позволит снизить тревогу, взять ситуацию под контроль, рационально оценить ситуацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео землетрясения в Иркутске 12 января 2021 опубликовано в сети (Подробности)Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января (Подробности)