Видео землетрясения в Иркутске 12 января 2021 появилось почти во всех крупных иркутских пабликах в соцсетях. Короткие ролики сняли горожане, которые в 05:32 утра повыскакивали из своих кроватей из-за подземных толчков, сила которых оказалось в 5 баллов.- Ну, снова здравствуйте, - подписала иркутянка ролик, на котором в ее комнате трясется телевизор и вся мебель.На других множественных видео, иркутяне снимали трясущиеся люстры и трещины в штукатурке, которые якобы образовались после толчков. Конечно, ущерб, который могло нанести очередное сейсмособытие, станет известен позднее. Кстати, примерно через полчаса после первых толчков, иркутяне ощутили второй и третий. Правда, уже с меньшей силой – в 2 баллаДобавим, что по предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения 12 января 2021 в Иркутске нет.- Эпицентр находился в Монголии, - уточнили \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов.Напомним, ощутимое землетрясение силой в 5-6 баллов произошло в Иркутске всего месяц назад - 10 декабря 2020 года. Эпицентр тогда находился в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность в эпицентре 7.6.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗемлетрясение произошло в Иркутске 12 января: эпицентр находился в Монголии (Подробности)Землетрясение в Иркутске 12 января 2021: толчки разбудили людей в 5:30 утра (Подробности)