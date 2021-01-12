Землетрясение в Иркутске 12 января разбудило горожан в 05.32 утра. Оказалось, что сила толчков в Иркутске составила 4- 5 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Уже известно, где находился эпицентр нового ощутимого землетрясения.- Эпицентр в Монголии, - сообщили \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов.После первых толчков, горожане ощутили и вторые. Они произошли примерно через полчаса. Их сила пока неизвестна.Напомним, что ощутимое землетрясение иркутяне ощущали 10 декабря 2020 года. Эпицентр тогда находился в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность в эпицентре составляла 7.6. В Иркутске ощущалось 5-6 баллов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗемлетрясение в Иркутске 12 января 2021: толчки разбудили людей в 5:30 утра (Подробности)Эксперт о землетрясении 12 января 2021 года в Иркутске: подземный толчок был нетипичным (Подробности)