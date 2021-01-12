Иркутяне к ночным землетрясениям уже привыкли. За полгода сильно тряхнуло уже третий раз! Ранним утром 12 января все снова подскочили с кроватей раньше, чем прозвенел будильник из-за подземного толчка силой примерно в 5 баллов. Подробности землетрясения 12 января 2021 года в Иркутске уточняются. Уже известно, что эпицентр землетрясения находится в Монголии, в районе озера Хубсугул.- Точные координаты эпицентра уточняются, - пояснила \\"КП\\"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - По предварительным данным, землетрясение было нетипичное, длиннопериодное, то есть качало дольше, чем обычно. Из-за этого и обработка данных по нему чуть дольше.Надо отметить, что на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН землетрясений, судя по карте, не фиксировалось с 30 декабря 2020 года. Новые данные еще не внесены. Подробности землетрясения 12 января 2021 года в Иркутске станут известны позже.Тем временем, иркутяне отметили, что почувствовали еще один толчок, слабый. По данным МЧС, пострадавших и разрушений в городе нет.Напомним, Иркутск сильно тряхнуло 22 сентября прошлого года, а также 10 декабря, ранним утром и поздним вечером. Эпицентры землетрясений находились в других районах - сначала вблизи Култука, затем в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность толчков составляла 5-6 баллов.Таковы подробности землетрясения 12 января 2021 года в Иркутске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗемлетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 года: Телевизор пришлось держать, чтобы не упалЗемлетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 года почувствовали все жители города, ощутили его и на всем юге области (подробности)Землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске: \\"Тряхануло - так тряхануло\\"По сообщениям МЧС, жертв и разрушений нет, землетрясение 22 сентября 2020 года было самым ощутимым за последние годы (подробности)