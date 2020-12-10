Очередное землетрясение произошло в Иркутске вечером 10 декабря 2020

Очередное землетрясение силой произошло в Иркутске вечером 10 декабря 2020

В Иркутске, вечером 10 декабря произошло очередное землетрясение. Подземные толчки горожане ощутили около 22.20 часов. Как сообщили "КП"-"Иркутск" в ГУ МЧС России по Иркутской области, интенсивность толчков составила 4 балла. По предварительной информации, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Информация уточняется.

Напомним, ранним утром 10 декабря в Иркутске произошло землетрясение силой в 5-6 баллов. Их горожане ощутили в 05.44. Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии, в дельте Селенги. Там ощущались толчки в 7,6 баллов.

Серьезных разрушений удалось избежать. В Иркутске трещины появились в 18 школах, также там осыпалась штукатурка. Кроме того, были обнаружены трещины в зданиях нескольких детских садов. Похожие повреждения появились и в спорткомплексе «Высота», в творческом клубе «Созвездие», в здании детской музыкальной школы № 3. Эти повреждения не представляют угрозы. Городские мосты, путепроводы, и котельные целы не пострадали.

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