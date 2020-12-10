МЧС: жители восприняли сильное землетрясение 10 декабря в Иркутске спокойно

МЧС: жители восприняли землетрясение 10 декабря в Иркутске спокойно. Фото: Байкальский филиал Геофизической службы.

Ко всему привыкаешь, в том числе к толчкам земной коры. Жить на Байкале и бояться этого невозможно - с ума можно сойти. Земные толчки разной силы и интенсивности здесь фиксируют едва ли не еженедельно. Среди них много и ощутимых. Как доложил на оперативном штабе глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, жители региона гораздо спокойнее восприняли сегодняшнее землетрясение, чем подобные толчки в сентябре. На линию 112 поступило меньше обращений, а из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, позвонили лишь три человека.

Напомним, в 5. 45 утра 10 декабря жители Иркутской области и Бурятии проснулись от землетрясения. Дрожали и грохотали шкафы, холодильники, вращались люстры, разбивались, падая со стола, стаканы. "Пять баллов" - на глаз определили местные. Так и есть. В областном центре интенсивность подземных толчков, по уточненным данным, составила именно 5 баллов. В эпицентре, Кабанском районе Бурятии, - 7,6 баллов. Достаточно большой силы толчки были и поблизости. на Ольхоне.

- Это сейсмические событие в Иркутской области ощущалось сильнее чем в Бурятии, поскольку наша территория находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру, а потому волна по территории региона проходит иначе, - рассказала подробности директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева.

Кроме этого, был зафиксирован один крупный афтершок ( повторный толчок, который произошел примерно через 5 минут) , однако в нашем регионе он практически не ощущался. В целом же подобная активность в эпицентре сейчас очень слабая и постепенно затухает. Жители региона это тоже заметили, знают, что второй толчок всегда слабее предыдущего. Поэтому и отнеслись спокойно.

Однако, несмотря ни на что, разрушения, особенно в ветхих зданиях и домах старой постройки, вполне могут быть. Именно поэтому в областном центре введен режим повышенной готовности, а здания в регионе будут проверяться. Такая же проверка в эпицентре пройдет и в Бурятии.

Кстати, любопытную версию событий выдвинул известный ученый-сейсмолог Валерий Ружич. Проанализировав ситуацию, он охарактеризовал землетрясение 10 декабря в Иркутске как горизонтальное, а не вертикальное, как обычно. Подробности>>>