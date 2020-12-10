Последствия землетрясения 10 декабря 2020 в Иркутске: в 18 школах появились трещины, осыпалась штукатурка

Иркутянин Федор Иванов показывает щели в своем окном проеме. Фото: Федор Иванов

«Иркутянам больше не нужны будильники, ведь будит их землетрясение». Такая грустная шутка ходит по соцсетям после землетрясения в Иркутске 10 декабря. Напомним, в 05.44 горожане подскочили со своих кроватей от подземных толчков, силой в 5-6 баллов. У одних ходуном заходили диваны и шкафы, у других попадали настенные часы и затряслись люстры. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, в дельте Селенги. Там ощущались толчки в 7,6 баллов. Немного отойдя от эмоций, горожане начали публиковать в соцсетях последствия землетрясения 10 декабря 2020 в Иркутске.

– В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка, - рассказывает председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. - Также обнаружены трещины в зданиях нескольких детских садов. Эти повреждения не представляют угрозы. В здании КДЦ «Россия» в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. Центр временно закроют.

Похожие повреждения появились и в спорткомплексе «Высота», в творческом клубе «Созвездие» на улице Академика Образцова, на арках в дверных проемах в здании детской музыкальной школы № 3. Что касается городских мостов, путепроводов, и котельных, то они целы.

Некоторые иркутяне еще не успели заделать трещины после сентябрьского землетрясения, а уже появились новые. Например, житель панельного дома по улице Баумана, 243 А Федор Иванов три месяца назад уже фотографировал трещину в своем оконном проеме. Сейчас, по его словам она стала еще больше.

- Над окном она так расширилась, что стало видно арматуру, - говорит «КП»-«Иркутск» Федор Иванов. – Возможно, вскоре плитка отвалится совсем, и упадет кому-нибудь на голову. Так что землетрясение уже во второй раз дало о себе знать. Еще я заметил, что часть соседнего панельного дома огородили лентами. Сначала подумал, что будут сбрасывать снег. Однако снега там не было. Возможно, это сделали, так как есть опасность, что от стены что-то отвалится.

Пока ролики про то, как горожане обследуют с камерами свои дома, гуляют по сети, специалисты проверили все иркутские здания. И вот результаты.

- В Иркутске крупных разрушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Помимо города и пригорода, обследуются территории, которые находятся напротив эпицентра землетрясения. Это Эхирит-Булагатский, Баяндаевский и Ольхонский районы. Результаты будут известны уже сегодня, 10 декабря, после 16. 00. Тогда и можно говорить о том, какие последствия вызвало землетрясение. Что касается роликов с последствиями подземных толчков, то их было много и после сентябрьского землетрясения. Как тогда оказалось, не все разрушения были вызваны именно им.

Кстати, землетрясение 10 декабря иркутяне восприняли спокойнее. На линию 112 поступило меньше обращений, чем 22 сентября. А из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, позвонили лишь три человека.

- Это сейсмические событие в Иркутской области ощущалось сильнее, чем в Бурятии, - рассказывает директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева. Дело в том, что наша территория находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру, а потому волна по территории региона проходит иначе.

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