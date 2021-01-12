Землетрясение в Иркутске 12 января 2021 разбудило горожан. Очень ощутимые подземные толчки горожане ощутили около 05.34 утра, и сразу повыскакивали из своих кроватей. Сила толчков в Иркутске составила 5 баллов.- Жертв и разрушений нет, - сообщили \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Эпицентр находился в Монголии, в 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре - 8,7 баллов.Кстати, всего через полчаса после первого землетрясения, иркутяне ощутили второе, но только уже с меньшей силой толчков.В соцсетях жители Иркутской области пишут, что ощущали землетрясение в Иркутске 12 января 2021 года даже в Братске и Тулуне.Напомним, ощутимое землетрясение иркутяне ощущали всего месяц назад - 10 декабря 2020 года. Эпицентр тогда находился в Кабанском районе соседнего региона - республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 7.6. В Иркутске ощущалось 5-6 баллов.После первого толчка жителям пришлось еще пережить волнения из-за второго, менее серьезного по своей интенсивности. Землетрясение в Иркутске 12 января 2021 года, первое серьезное в этом году. Но, конечно, далеко не последнее - толчки земной коры в регионе происходят несколько раз в месяц.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео землетрясения в Иркутске 12 января 2021 опубликовано в сети (Подробности)