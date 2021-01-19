Землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 19 января 2021. Очередной афтершок после подземных толчков 12 января, сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 03.15 по местному времени. На этот раз в Иркутске ощущались толчки силой в 2-3 балла.Напомним, после землетрясения 12 января 2021 в Иркутске, специалисты зафиксировали уже 112 афтершоков. За 18 января произошло 7 повторных толчков. В столице Приангарья ощущались не все. Эпицентр находится все там же – озеро Хубсугул в Монголии. По словам сейсмологов переживать из-за этих сейсмособытий жителям Приангарья не стоит.- На самом деле афтершоки после землетрясения могут продолжаться месяцами и даже годами, - рассказывала «КП»-«Иркутск» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - От этих толсков никуда не деться. Но сейчас они стали слабее, да и реже, чем в первый день.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСейсмологи рассказали, как долго будут продолжаться толчки в Иркутске (Подробности)Стали известны причины землетрясения у российско-монгольской границы 12 января (Подробности)Последствия землетрясения 12 января 2021 в Иркутске: трещины в домах и осыпавшаяся штукатурка (Подробности)