Коллекторы выбивали из сибирячки несуществующий долг и получили за это штраф Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Когда вернешь долг?

- Какой долг? Кредит давно закрыт!

Вести такие "переговоры" жительница Улан-Удэ порядком устала. Коллекторы назойливо донимали ее звонками и смс-сообщениями, требуя вернуть несуществующие долги. Да, заем она действительно брала, но уже расплатилась по счетам. Только вот объяснять это вышибалам было бесполезно. Не выдержав, женщина обратилась к судебным приставам.

Коллекторское агентство, которое, кстати, входит в госреестр, проверили. Изучили детализацию звонков, которые поступали сибирячке, и в итоге настойчивость сотрудников признали нарушением.

- Арбитражный суд Бурятии признал вину организации и назначил ей административный штраф 55 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по республике.

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