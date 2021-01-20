Иномарка жителя Иркутской области пойдет в уплату долга мужчины по кредиту. Судебные приставы накануне арестовали автомобиль прямо на посту ДПС. Сотрудники ГИБДД остановили водителя в городе Тайшете, а сотрудники УФССП описали Ford Explorer 1995 года выпуска. Машина будет передана на торги.- В Тайшетском районном отделении судебных приставов на исполнении находился исполнительный лист о взыскании с гражданина задолженности в пользу банка в размере 104 тысяч рублей, - объясняют ситуацию в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов Приангарья. – Должника предупредили о том, что в случае непогашения задолженности, будут применены принудительные меры.Так как оплаты по истечению срока для добровольного возвращения денежных средств не последовало, пришлось арестовать имущество.Читайте также:Сибиряк отдал миллионный долг знакомому, чтобы не остаться без жилья. Мужчина не вернул деньги в срок, кредитор обратился в суд в Иркутской области (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08