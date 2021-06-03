Била об стенку и таскала за волосы: воспитатель детского дома из Забайкалья полгода истязала детей-сирот

Била по голове и толкала на стенку: воспитатель детского дома из Забайкалья полгода истязала детей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Совсем не педагогические методы воспитания выбрала 48-летняя сотрудница «Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» из Забайкальского края. Выяснилось, что с января по май этого года, воспитательница била ребятишек, которые содержатся в детдоме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

- Педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, - отметили в ведомстве. - Женщина била детей рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их. Ребятишки ударялись о стены и другие предметы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание трех несовершеннолетних». Воспитательницу центра уже задержали на 48 часов. Вскоре решится вопрос о мере пресечения женщине. Если вина любительницы воспитывать детей-сирот с помощью силы подтвердится, ей грозит до 7 лет тюрьмы. Следователи выясняют все подробности.

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