Взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии 3 июня 2021: подробности, фото с места трагедии. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии 3 июня 2021. Стали известны новые подробности трагедии, которая произошла на золотодобывающей шахте рудника Владимирский в Окинском районе. Напомним, из-за детонации взрывчатки, на месте погиб 30-летний мужчина. Еще десятерым удалось спастись. Они сами выбрались из шахты.

Как стало известно «КП»-«Иркутск», взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии 3 июня 2021 произошел, когда в забое закладывали взрывчатку для проведения буро-взрывных работ. По неизвестной пока причине, произошла детонация и взрыв. Тело погибшего мужчины нашли под завалами породы в 6 метрах от забоя. На поверхности была видна только голова и кисть руки. Пульса уже не было. Фельдшер, которого вызвали на место, лишь зафиксировал смерть. По предварительной версии, мужчина скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Во время взрыва погиб 30-летний мужчина. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Кроме этого, есть версия, что взрыв на золотодобывающей шахте в Бурятии 3 июня 2021 произошел из-за нарушения техники безопасности. Работники месторождения могли пренебречь мерами безопасного хранения и использования взрывчатых веществ. В любом случае, точные причины трагедии после проверки озвучат специалисты.

Точные причины взрыва выясняются. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

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