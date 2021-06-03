В Иркутске осудят гендиректора строительной компании, обманувшего дольщиков на 225 миллионов

Дома достроили благодаря другому инвестору Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После двух лет, проведенных на солнечных пляжах Таиланда, уже год сидит в четырех стенах с браслетом на руке бывший гендиректор и учредитель одной из иркутских строительных компаний. С июля 2020 года он находится под домашним арестом по делу о крупном обмане дольщиков. А вскоре, вероятно, сменит интерьер квартиры на барак в колонии. Ведь его дело уже направлено в суд.

ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Эту историю «Комсомолка» рассказывала уже не раз. Тянется она с 2011 года. Именно тогда предприимчивый гендиректор строительной компании заключил с сотнями горожан договор участия в долевом строительстве двух секций 11-этажного многоквартирного дома в современном жилом комплексе по улице Пискунова. Однако новоселье будущие обладатели квартир так и не отпраздновали. Через три года, когда дом еще не сдали, стройка заморозилась, а гендиректор покинул пост. А дальше, увы, по классике – дольщики остались без квартир и денег. Среди пострадавших оказалась и иркутянка Татьяна Бритт. Она покупала жилье для дочери.

- Привлекла не только близость дома от центра города, но и цена, - рассказывала «Комсомолке» Татьяна Бритт. - За однушку в 19 квадратов просили 697 тыс. рублей, да еще и с рассрочкой! Я внесла первоначальный взнос в 250 тыс. рублей, а остальное должна была погасить за 9 месяцев.

Татьяна Бритт одна из дольщиц. Фото: Фото: личный архив Татьяны Бритт.

Расплатилась Татьяна вовремя – весной 2013 года. И начала копить деньги на ремонт. Ведь многоэтажку должны были сдать в декабре 2013-го. То, что новоселье серьезно задерживается, стало понятно, когда сначала наступила осень. Приехав на стройку, Татьяна пришла в шок. Ее секция застыла на отметке в 3 этажа, вместо запланированных 11.

- Я бегом в офис застройщика, - говорит Татьяна. – Там мне начали вешать лапшу на уши. Были одни отговорки. Директор убеждал, что вот-вот приедут рабочие из Средней Азии и дом начнет расти.

Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В 2014 году дольщикам предложили перезаключить договор о переносе сроков сдачи дома уже на декабрь 2015-го. Те, кто ничего не понимал в строительстве, поставили свои подписи. Среди них была и Татьяна.

ИЗ ТАИЛАНДА - ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Но ни в 2014-м, ни в 2015 году краны на месте стройки жилого комплекса так и не появились. Дом не вырос ни на этаж. Дольщики, многие из которых понабрали кредитов для покупки жилья, объединились. Ведь узнали, что руководители компании запускают процедуру банкротства фирмы. Деньги возвращать, естественно не собирались. Тогда обманутые люди написали жалобы в Минстрой региона, в Стройнадзор и даже вышли на пикеты в центре Иркутска. Заинтересовалась делом и полиция. В августе 2015-го было возбуждено уголовное дело. Директор строительной компании оказался под следствием. Правда, заключать под стражу его не стали. Ограничились подпиской о невыезде. И зря. В январе 2018 года ему надоело сидеть на одном месте и посещать суды, и он просто уехал за границу, где провел два года. А летом 2020-го вернулся. Здесь его уже ждали полицейские и следователи.

- Я просто находился там на лечении, - так объяснил на допросе свой незаконный визит в страну улыбок мужчина.

Задержание директора строительной фирмы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ущерб, который причинили 171 дольщику, составил ни много ни мало 221 миллион рублей. Однако, за год, что шло следствие, эта сумма увеличилась. Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве на 225 миллионов. Правда, количество обманутых сократилось до 167. А еще у бывшего директора нашли 38 земельных участков. Но построить на них что-то он вряд ли сумеет. На все наложили арест. А самому ему теперь грозит до 10 лет колонии.

Известно, и куда он тратил миллионы оставшихся без нового жилья дольщиков. Деньги вкладывал в строительство совершенно другой недвижимости. Также оплачивал банковские услуги, налоги, выдавал зарплату персоналу и тратился на другие нужды предприятия.

Ну а что же обманутые дольщики? К счастью, для них эта история закончилась. Как это и требовалось по закону, им удалось сменить застройщика, чтобы возвести дом. В 2018 году люди все-таки справили новоселье.

- Я сразу продала квартиру, из-за которой потратила столько нервов, - говорит Татьяна Бритт. – Причем, еще за бОльшую сумму, чем покупала. Зла на застройщика, который нас обманул, сейчас уже нет. Но ответить по закону он должен.

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