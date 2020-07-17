Сибирячка 6 лет ждала квартиру от компании, директор которой обманул дольщиков на 221 миллион рублей

Иркутянка Татьяна Бритт в сентябре 2012-го решила приобрести небольшую квартиру для старшей дочери, которая на тот момент училась в университете. Выбор женщины пал на строящийся жилой комплекс по улице Пискунова. Район действительно неплохой: от центра недалеко, общественный транспорт в шаговой доступности. А главное, что перевесило чашу весов в пользу этого варианта, - сказочная цена: за однушку в 19 квадратов просили 697 тыс. рублей, при этом еще и с рассрочкой!

Сказочная цена и рассрочка в качестве бонуса

- Мне бы не пришлось брать кредит или ипотеку, - рассказывает «КП-Иркутск» Татьяна Бритт. - Я внесла первоначальный взнос в 250 тыс. рублей, а остальное должна была погасить за 9 месяцев. Причем фиксированной суммы не было. Сколько могла, столько и отдавала каждый месяц. Расплатилась вовремя, то есть весной 2013 года, а дом должны были сдать в декабре 2013-го. Поэтому спокойно начала ждать окончания стройки.

То, что новоселье, скорее всего, придется отложить, Татьяна поняла уже через несколько месяцев.

- «Таня, да там стоит все, ничего не строится», - сообщала мне подруга, которая живет неподалеку от будущего жилого комплекса, - вспоминает Татьяна.

Когда сибирячка убедилась, что секция ее дома застыла на отметке в 3 или 4 этажа вместо положенных 11, сама начала оббивать пороги компании-застройщика.

- Сначала меня просто кормили завтраками, - продолжает дольщица. – Директор искал отговорки. Говорил: мол, скоро приедут рабочие - китайцы, узбеки, тогда дело пойдет. А в 2014-м нам предложили перезаключить договор о переносе сроков сдачи дома уже на декабрь 2015 года. Признаюсь, что я в строительстве ничего не понимаю. Не разобралась в ситуации и поставила свою подпись. Причем к тому моменту директор компании был уже другой.

Но и в 2015 году краны на месте стройки жилого комплекса так и не заработали. Этажи 8-й и 9-й секции, как грибы после дождя, не росли. У ворот с каждым днем начало собираться все больше дольщиков. Люди, некоторые из которых набрали кредитов или расплатились за жилье материнским капиталом, решили объединиться. Просто поняли, что квартир им не дождаться, и начали действовать. Через свои связи стали узнавать, что вообще происходит.

- И тут выяснялось, что руководители начали проводить процедуру банкротства, - говорит Татьяна Бритт. – Деньги нам возвращать при этом, конечно, никто не собирался. Мы решили, что если опустим руки, то и сами станем банкротами, ведь некоторые вложили миллионы (!) рублей. Начали строчить письма в приемную Президента России, в Стройнадзор, в Минстрой Иркутской области, выходить на протестные акции (такие акции действительно проходили в центре Иркутска в декабре 2015 года. - Прим. ред.)

Иркутянка Татьяна Бритт ждала свою квартиру 6 лет. Фото: личный архив Татьяны Бритт.

Шесть лет нервотрепки - и ключи от квартиры в руках

Дело дошло и до правоохранительных органов. Как рассказывают в МВД Иркутской области, уголовное дело возбудили в августе 2015 года. Директор строительной компании и по совместительству учредитель, который к этому моменту сам сложил полномочия, находился под подпиской о невыезде. А жильцы-дольщики продолжали искать возможности достроить их блок-секцию.

Так как из-за процедуры банкротства возведение дома невозможно по закону, был один выход - сменить застройщика. Проблемный объект можно было достроить силами Иркутского регионального жилищного агентства (ИРЖА), учредителем и единственным акционером которого является Приангарье, а после передать ИРЖА земельный участок.

- Два года я не могла нормально работать, занималась только вопросами стройки, - говорит Татьяна. - Но все не зря: 8-ю и 9-ю секции поручили доводить до ума ИРЖА. Получилось так, что ИРЖА забрало землю, которая предназначалась для 5-й и 6-й секции, и возвело наши 8-ю и 9-ю. В 2018 году я все же получила ключи от своей квартиры. Сразу продала ее, причем за сумму больше, чем приобрела. Но сказать, что выиграла на этом деле, не могу - 6 лет нервотрепки не окупается.

Задержание директора строительной фирмы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ну а что же директор строительной компании? Еще в январе 2018 года он скрылся от следствия и уехал за границу. Наручники на его руках захлопнулись летом 2020-го, когда он вернулся в Россию. На допросах он рассказал, что все это время находился на лечении. Кстати, уже подсчитано, сколько человек пострадали и каков урон.

- Ущерб в 221 млн рублей причинен 171 иркутянину, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Выяснилось, что деньги дольщиков двух секций дома, с которыми он заключал договоры с 2011 года, тратились на строительство другой недвижимости, банковские услуги, оплату налогов, а также на выдачу зарплаты персоналу и другие нужды предприятия. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

На время следствия обвиняемый отправили под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, уже наложен арест на 38 земельных участков фирмы. Следователи провели строительно-техническую, бухгалтерскую и компьютерную экспертизы. В уголовном деле 90 томов. Так что ставить точку пока рано.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России около 200 тысяч обманутых

Недавно Счетная палата изучила, как в России защищают права дольщиков, особенно тех, кто уже связался с нечистыми на руку строителями. Оказалось, что в стране есть тенденция к увеличению числа обманутых. Но точное их количество пока не подсчитано.

- Согласно подсчетам экспертов, у нас в стране 180 - 200 тыс. обманутых дольщиков, но эту цифру надо выверять, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. - Этой работой занимается Фонд защиты прав дольщиков (официальное название у организации очень длинное: Фонд по защите граждан - участников долевого строительства). Ему нужно, во-первых, довести до ума все долгострои, а во-вторых, вести реестр всех строящихся домов, чтобы проблемы можно было решить на самой ранней стадии, а не когда застройщик уже обанкротился, а его хозяева смылись от российской Фемиды в теплые края.

КСТАТИ

Деньги только после ввода в эксплуатацию

Многочисленные случаи обмана дольщиков стали причиной внедрения модели финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу. Она предполагает полный отказ от прямого привлечения средств жителей. Изменение системы финансирования жилищного строительства произошло 1 июля 2019 года.

На практике это выглядит так. Дольщик заключает договор долевого участия в строительстве с застройщиком. После регистрации договора дольщик вносит деньги по договору на эскроу-счет, открытый в уполномоченном банке, осуществляющем целевое финансирование. При этом проценты на внесенную сумму не начисляются. Вознаграждения уполномоченному банку, являющемуся агентом по счету, платить не нужно.

Деньги застройщик получит только после того, как представит в банк разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Все это время он пользуется кредитом. Так что в интересах застройщика закончить строительство в срок, чтобы не переплачивать проценты по кредиту и быстрее получить деньги дольщиков. Главная цель новой модели - защита потребителя.

Изменения дополнительно защитят дольщиков от рисков при банкротстве застройщика. В этом случае они смогут в одностороннем порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, внесенные на эскроу-счет.

Такое же право предусмотрено в случае вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации застройщика, а также при появлении требования кредитора о досрочном исполнении застройщиком обязательств по кредитному договору и об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности или аренды.