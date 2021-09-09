Все шесть уроков просидел в кабинете психолога: школьника из Иркутска не пустили на занятия из-за косички как у самурая

Из-за такой косички мальчика не пустили на урок в класс. Фото: предоставлено мамой мальчика

12-летний Костя Романов (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.) из иркутского Центра образования №47 решил начать новый учебный год с новым имиджем. Шестиклассник следит за последними тенденциями в моде и ходит на курсы актерского мастерства. Вот летом на каникулах и решил немного отрастить волосы, сменить прическу. В барбершопе парень попросил мастера выбрить виски и оставить удлиненную челку. А чтобы она не падала на глаза во время уроков, дома попросил маму аккуратно завязать на макушке 3-сантиметровый хвостик. Получилось что-то вроде прически самурая. Но в школе новую стрижку модника не оценили…

- Не успел войти в здание, как мне сразу позвонили: «Заберите срочно ребенка, он не может в таком виде посещать занятия», - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мама Кости Ася. – Затем раздался звонок от сына. Он сказал, что его не пустили в класс, а посадили в кабинете психолога. Там завучи, директор, социальный педагог прочитали ему лекцию. Говорили, мол, мужику ходить с такой прической негоже. Это же повторили и мне, когда пришла за сыном.

По словам Аси, по дороге домой в такси сын неожиданно задал ей странный вопрос.

- «Мама, кто такой транссексуал?» - продолжает Ася. – Я подумала с ребятами где- то услышал это слово. Но сын сказал другое. Он сидел в кабинете психолога, зашел мужчина, завуч, он же преподает ОБЖ. И спросил у сына: «Ты что транссексуал? Снимай свою резинку, мужик так не ходит». Сын ответил, что не знает, кто это.

На следующий день Костя пошел в школу уже без хвостика. Больше претензий у руководства к мальчику не возникло. Но мать шестиклассника все же решила разобраться, могут ли ученика не допускать на уроки из-за прически. Да, в уставе каждого учебного заведения прописано положение о школьной форме и внешнем виде. Заглядываем в устав Центра образования № 47. Там черным по белому: «Мальчики должны быть коротко острижены. Экстравагантные стрижки и окрашивание волос запрещены». В то же время про хвостики или косички ничего не сказано.

- Мальчика действительно не пустили на занятия из-за прически, - комментирует директор Центра образования №47 Надежда Тютрина. – Выгонять с позором его никто не собирался и уж тем более состригать волосы не просили. Ребенку предложили просто распустить косичку и причесаться, но он отказался. Тогда ученика отвели в кабинет психолога. Там к нему приходили педагоги и давали задания. Все шесть уроков он занимался, но только отдельно от одноклассников. То есть от учебного процесса он отстранен не был. Никакой закон мы не нарушили.

Так почему Костю нельзя было пустить в кабинет, сделав ему замечание и не попросив завтра прийти уже без хвостика? Директор вместе с завучами отвечают, что не могли нарушить устав. По их словам, это был бы плохой пример для других учеников. А что с оскорблением, называл ли учитель ОБЖ мальчика транссексуалом?

- Никогда бы в жизни он не позволил себе такое оскорбление, - отрезает Надежда Тютрина. – Мы в этом твердо уверены. Педагог лишь сказал: «Убери резиночку и иди в класс». Не исключено, что ребенок мог сочинить это. И если это так, получается, учителя оклеветали.

В то же время директор, завучи и педагоги в голос твердят: никаких проблем с Костей у них никогда не было и нет. Поведение не хромает, учится прилежно, с ребятами и педагогами отношения хорошие, конфликтов не случается.

С такой прической мальчик ходит в школу теперь. Фото: предоставлено мамой мальчика

Хотя один вопрос руководство школы все-таки волнует.

- Мальчик пропускает очень много занятий, - говорит Надежда Тютрина. – За прошлый учебный год пропустил более 300 уроков, то есть почти два полных месяца. Причины? Мама с бабушкой объясняют, что часто болеет ОРВИ, приносят справки от врачей. Мы даже предлагали семье перевести ребенка на домашнее обучение, но они отказались. Кроме того, в начальной школе Костя сменил уже четыре класса. По просьбе бабушки его каждый раз переводили от одного педагога к другому.

- Нам предложили, если не согласны с дресс-кодом и правилами школы, подумать о смене учебного заведения, - заключает мама мальчика. – Что касается пропусков, то ребенок не ходил на занятия из-за того, что он и мы болели коронавирусом. К этой ситуации, пропуски вообще не имеют отношения. Класс мы поменяли из-за того, что Департамент отстранял одного из преподавателей в середине года и класс расформировали. Жалобы я отправляла в министерство образования Приангарья, министру Просвещения и в Федеральную службу по надзору в сфере образования. 2 сентября я также звонила в депертамент образования Иркутска.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Оксана САВЧУК:

Подростки выделяются внешностью

- Особенностью сегодняшнего времени является то, что дети максимально стараются показать свою уникальность и отдельность от группы как раз прическами, одеждой, поведением, вкусами, блогами в Интернете. Сейчас время, когда молодые люди выделяются внешностью и эпатажем, а не своими достижениями, результатами. Это эмоциональный прецедент для родителей. А подросток, наоборот пережил минуту славы, которая для него сложится в положительном плане. Для сверстников он может даже предстанет как герой. Что касается учителей, то жаль, что они среагировали на внешнюю форму. Лучше бы реакция была на качество. Но если в школе есть правила, то они вправе потребовать именно от родителей контроля как выглядит их сын. А то, что мальчик в этот день учился индивидуально, психологически на нем никак не скажется.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег ИВКИН, начальник департамента образования Иркутска:

Устав – документ, имеющий правовую основу

- К нам ни устно, ни письменно с этим вопросом никто из родителей мальчика не обращался. Будет официальное обращение, рассмотрим. Если выяснится, что педагоги школы не правы, мы обязательно разберемся и примем меры. Что касается устава школы, то это серьезный документ, который обязаны соблюдать как педагоги, так и ученики. Ни один устав не может быть зарегистрирован без юридической оценки. Документ имеет правовую основу. Более того, редакция устава всегда обсуждается с советом родителей.