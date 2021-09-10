Прокуратура начала проверку в школе Иркутска, где ученика не пустили на уроки из-за косички

Из-за такой прически мальчика не пустили на уроки. Фото: предоставлено мамой школьника.

Прокуратура подключилась к выяснению всех причин конфликта, который произошел в иркутском Центре образования №47. «Комсомолка» рассказывала, как в один из первых дней нового учебного года, там на занятия не пустили 12-летнего мальчика. Причина – прическа шестиклассника. Летом он отрастил волосы и перед походом в школу, мама сделала ему косичку в виде самурая. Но в школе новую стрижку модника не оценили, сославшись на то, что с такой прической приходить на уроки нельзя по уставу. Шестиклассника отправили в кабинет психолога, где он занимался индивидуально все шесть уроков.

- После публикации в «Комсомолке», начата проверка по факту нарушения прав учащегося, выразившихся в необоснованном предъявлении требований к внешнему виду несовершеннолетнего, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Во время проверки будет дана комплексная оценка деятельности должностных лиц органов образования при исполнении законодательства об образовании.

«Комсомолка» также поговорила с директором школы №47 Надеждой Тютриной. Она подтвердила, что мальчика действительно не пустили на занятия из-за прически.

– Выгонять с позором его никто не собирался и уж тем более состригать волосы не просили, - рассказала Надежда Тютрина. - Ребенку предложили просто распустить косичку и причесаться, но он отказался. Тогда ученика отвели в кабинет психолога. Там к нему приходили педагоги и давали задания. Все шесть уроков он занимался, но только отдельно от одноклассников. То есть от учебного процесса он отстранен не был. Никакой закон мы не нарушили.

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