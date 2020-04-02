Совместными усилиями одержим победу над коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в России стремительно растет - уже более 2,7 тысячи человек в 75 регионах. Более масштабно пандемия бушует в странах Европы. В Китае же, где четыре месяца назад произошла первая вспышка «чумы 2020 года», эпидемия идет на спад. Что помогло Поднебесной обуздать опасную болезнь, об этом «КП» рассказал Генеральный консул КНР в Иркутске Цао Юньлун.

- Господин Цао Юньлун, какие меры были приняты в Китае по борьбе с коронавирусом?

- Эпидемия коронавирусной пневмонии стала самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения со времен основания КНР из-за ее быстрого распространения, широкого диапазона заражения и сложности проведения профилактики. Несмотря на это, правительство своевременно предприняло исчерпывающие меры.

Так, национальный комитет здравоохранения Китая за месяц после вспышки эпидемии разработал семь вариантов рекомендаций по диагностике и лечению. Чтобы не допустить распространения вируса дальше за пределами провинции Хубэй, было ограничено транспортное сообщение с другими регионами, введен карантин в Ухане, который стал эпицентром эпидемии, и полностью прекращен выезд из города. Были мобилизованы все медицинские ресурсы и весь медперсонал страны, в провинцию Хубэй и город Ухань направили более 330 медицинских бригад со всех уголков страны, в состав которых вошли 41,6 тысячи врачей. Они настоящие герои и защитники народа!

В Ухане очень быстро построили спецгоспиталь «Хошэньшань» на 1000 коек и спецгоспиталь «Лэйшэньшань» на 1600 коек для пациентов, чье состояние оценивалось как тяжелое. Для тех, у кого заболевание протекало в легкой форме, в провинции Хубэй возвели модульные госпитали более чем на 13 тысяч коек.

Отмечу, что эпидемия пришлась на праздник Весны, во время которого ежегодно наблюдается массовое перемещение населения. Поэтому по всей стране был объявлен режим самоизоляции, который продлился два месяца. Жителям рекомендовали не выходить из дома без особой надобности, соблюдать дистанцию и носить маски. Народ активно откликнулся на призыв правительства и добровольно выполнил все рекомендации. Благодаря таким мерам вирус не так сильно распространился в других регионах, как это было в провинции Хубэй.

- Мер было принято действительно много. Но какие оказались наиболее эффективными?

- Да, вы правильно отметили, что мер много и у каждой своя цель. Введение карантина в Ухане и ограничение транспортного сообщения нацелено на то, чтобы предотвратить распространение инфекции, создание госпиталей - на отделение источников инфекций от населения и адресное лечение для разных категорий пациентов по степени тяжести состояния здоровья. Домашний карантин, ношение масок и соблюдение дистанции - все это обрывает пути передачи инфекции. Вы сами видите, что все меры выполняют определенную функцию и взаимосвязаны друг с другом общей задачей - обезопасить людей.

- Китай сегодня успешный пример того, как страна сражается с пандемией. Почему?

- Во-первых, всесторонний контроль, раннее обнаружение и диагностика. Именно на начальном этапе распространения вируса должны быть приняты как можно более строгие меры, нужно провести всестороннее тестирование и диагностику каждого предполагаемого случая заболевания, тщательно проследить траекторию заражения.

Второе - это централизованное лечение. Изоляция дома увеличивает риск заражения членов семьи и даже других людей. Поэтому Китай быстро построил больницы, в общей сложности вмещающие 2600 пациентов, переоборудовал в модульные госпитали 16 спортивных центров, выставочных залов и т.д., - совокупно на 13 тысяч человек.

Абсолютно все подтвержденные заболевшие и предполагаемые больные были изолированы, состояние здоровья всех контактировавших с ними находится под контролем, все это нацелено на разрыв цепи передачи инфекции.

Третье - всенародная мобилизация. Это как раз и демонстрирует преимущества системы государственного управления Китая и ее традиционной культуры. В отсутствие эффективных лекарств и вакцин изоляция и снижение контактов являются наиболее действенными методами. Правительство разъяснило общественности, что вирус чрезвычайно распространяем и передается даже через бессимптомных носителей. Оно решительно приняло самые строгие в истории меры карантина, одновременно привлекло госслужащих низшего звена и волонтеров к общественным работам для обеспечения основных жизненных потребностей населения.

На практике Китай также своевременно адаптирует свои контрмеры. Например, в первые дни вспышки из-за серьезной нехватки коек и другого медицинского оборудования некоторые пациенты с легким течением заболевания остались дома. Однако позже выяснилось, что эта практика не только не сработала, но и стала основным каналом распространения вируса. Власти страны тут же скорректировали ее: построили две новые больницы и большое количество больниц модульного типа. Именно тогда наступил переломный момент.

- Как сегодня складывается обстановка в КНР?

- В целом удалось остановить распространение инфекции. На 1 апреля в материковой части Китая зафиксировано 81 544 подтвержденных случая заражения коронавирусом, среди которых 76238 человек излечились и были выписаны из больниц. Другими словами, около 95% пациентов выздоровели. 2004 человека остаются на лечении и 3312 случаев с летальным исходом. Показатель летальности держится на отметке 4%.

Однако мы обращаем внимание также на наличие завозных случаев инфекции и бессимптомных носителей коронавируса, количество которых по состоянию на 1 апреля составляет 691 и 1367 соответственно. Мы четко отдаем себе отчет в том, что для окончательной победы сейчас нельзя расслабляться! Будем бороться до конца!

Кстати, начиная с 18 марта и по сей день в Ухане не выявили ни одного нового случая заражения COVID-19. Эта новость воодушевила китайский народ. Верю, что он еще больше сплотится, соберется мыслями и снова отправится в путь развития страны и с улыбкой встретит будущее.

Фото: Архив Консульства КНР

- Какую помощь Китай может оказать или уже оказывает другим странам, в частности России?

- Пандемия свидетельствует о том, что никто не в силах справиться с глобальной катастрофой в одиночку и всем необходимо сплотиться перед общим вызовом.

Правительство Китая предоставило 120 странам и четырем международным организациям в качестве гуманитарной помощи медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, тесты для выявления коронавирусной инфекции, аппараты ИВЛ и другие медицинские принадлежности. Поделилось большим количеством технической документации по профилактике и контролю эпидемии, по методам диагностики и лечения более чем со 100 странами и 10 международными и региональными организациями.

Как говорится, за оказанную малую милость надо воздавать многократно. В самом разгаре борьбы против коронавируса в Китае Россия предоставила нам огромную партию медицинских препаратов и средства индивидуальной защиты, проявила к китайским гражданам максимальное понимание и заботу.

Китайская сторона, в свою очередь, как отметил член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с Лавровым, готова в качестве благодарности за поддержку России активно проработать вопрос оказания ответной помощи в виде поставок грузов, в которых российская сторона испытывает экстренную необходимость. Наше Генконсульство своевременно передало российским партнерам, в том числе Минздраву Иркутской области и медуниверситету, последнюю версию рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной пневмонии. Она была разработана Национальным комитетом Китая совместно с государственной администрацией Традиционной китайской медицины. А также отчет о совместной технической миссии ВОЗ и КНР по проблеме COVID-2019 и справочник по профилактике и лечению, составленный Alibaba Group совместно с больницей № 1 при медицинском институте Чжэцзянского университета.

Надеемся, что вся эта информация будет полезна российским партнерам. Ведь помощь ближнему - это помощь себе.

- Какие рекомендации можете дать иркутянам?

- Считаю правильно, если мы сможем сохранить спокойствие, не выходить из дома без особой надобности и избегать мест массового скопления людей, куда входят транспорт, театры, кинотеатры, кафе, магазины, развлекательные центры и т.п. Носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и держитесь от людей на определенном расстоянии. Ссылайтесь только на официальные данные и выполняйте рекомендации медиков. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом и по возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

Фото: Архив Консульства КНР

С этими рекомендациями мы обращались к гражданам Китая многократно. Также добавлю, что при лечении более 90% больных коронавирусной пневмонией в Ухане использовались препараты традиционной китайской медицины, что сыграло важную роль в снижении смертности и смягчении симптомов заболевания.

Подчеркиваю, совместными усилиями мы одержим окончательную победу над коварным врагом в лице коронавируса!