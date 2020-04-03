2020-04-03T15:01:49+03:00
Происшествия

Школьница вынесла из горящего дома брата и сестру

15-летняя Ксения Доноева из Бурятии отважно спасла ребятишек от гибели [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Школьница Ксения Доноева вынесла из горящего дома брата и сестру. Фото: Личный архив Ксении ДОНОЕВОЙШкольница Ксения Доноева вынесла из горящего дома брата и сестру. Фото: Личный архив Ксении ДОНОЕВОЙ
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- Пожар! Дом горит, дети! Быстрее выбегайте! – кричала на улице Эльвира Доноева из улуса Енгорбой в Бурятии.

Рано утром 2 апреля женщина вышла из дома во двор буквально на 5 минут. А когда стала возвращаться, заметила, что из дверей уже валит дым. Путь обратно был отрезан!

От громких криков проснулась ее дочь - 15-летняя Ксения. Девочка вскочила с кровати, выбежала из комнаты и увидела, что кресло уже полностью охвачено огнем, а дым начинает заполнять весь дом. Первое, что подумала: надо спасти 10-летнюю сестренку Ариану и двухлетнего братика Баян-Жаргала.

Дом семьи Доноевых выгорел полностью. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии

Дом семьи Доноевых выгорел полностью. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии

- Братишка спал рядом со мной, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Ксения Доноева. - Схватила его сонного и выбежала на улицу, передала матери. А вот сестренка сидела в другой комнате. Я быстро вернулась в дом, нашла ее, но выйти обратно через дверь уже было нельзя - все вокруг полыхало! Тогда я с Арианкой на руках вернулась в комнату и вылезла через окно.

Буквально через несколько минут после того, как дети оказались в безопасности, деревянный дом вспыхнул как спичка. Прибывшие пожарные уже ничем помочь не смогли. От постройки остались только фундамент да труба от печки. Кстати, именно печка, а вернее, ее эксплуатация, вероятно, и стала причиной ЧП. Выяснилось, что рядом с ней находились легковоспламеняющиеся предметы. Об этом сообщили в Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии.

На пожаре у семьи сгорели документы и вещи. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии

На пожаре у семьи сгорели документы и вещи. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии

Семья Доноевых потеряла крышу над головой; сгорели документы, одежда, все вещи. Детей пока приютили у себя родственники. Соседи тоже помогают – что-то помаленьку приносят. Но! Мама троих детей Эльвира трудится в местной библиотеке. Денег мало. Вся надежда на старый дедушкин дом, куда женщина планирует перевезти ребятишек. Остается только подлатать его и сделать уборку.

– Жаль, конечно, потерять наш дом, но главное, что дети живы и здоровы, - говорит Эльвира Доноева. - А поступок Ксении меня не удивил. Она бойкая девочка. Всегда помогает мне водиться с младшими ребятишками, когда я на работе.

Во время пожара, Ксения в первую очередь вспомнила про сестренку и братишку. Фото: личный архив Ксении ДОНОЕВОЙ

Во время пожара, Ксения в первую очередь вспомнила про сестренку и братишку. Фото: личный архив Ксении ДОНОЕВОЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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