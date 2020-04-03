Большая редкость: самка снежного барса Гроза вернулась в Бурятию с котенком

Не попадалась в объектив фотоловушки с 2018 года. О судьбе самки снежного барса Грозы ученые уже начали переживать. Однако, накануне, собирая фотографии, сделанные фотоловушками, установленными в Бурятии, пришла радостная весть, на одном из кадров были та самая Гроза, причем не одна. Рядом с ней был ее котенок.

«Кадр ночной, качество съемки не очень хорошее, но ученые определили особь ирбиса по характерному узору пятен на шкуре, которые у снежных барсов индивидуальны, как отпечатки пальцев у людей», - сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы. – «Рядом с самкой отчетливо виден маленький котенок, его глаза ярко светятся в темноте, отражая подсветку автоматической камеры».

Большое счастье – именно так описывают это событие ученые. Появление нового барса – это всегда событие, ведь их численность в Бурятии невероятно мала. По данным, которые удалось собрать за 2019 год, на территории республики сейчас всего 9 ирбисов. Но полная картина будет известна в этом месяце – подсчет еще идет.

Кстати, полное имя этой самки барса – Гроза фотоловушек. По мнению исследователей, на ее счету две «жертвы». Первую камеру она повредила еще в 2014 году: сдернула зубами и бросила через 10 метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/770548" frameborder="0"></iframe> Самка снежного барса Гроза вернулась в Бурятию с котенком.Самка барса Гроза в 2018 году. Видео с сайта Всемирного фонда дикой природы

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