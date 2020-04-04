Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 апреля 2020: какие поезда отменяют и как стать волонтером

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 апреля 2020: первый и главный вопрос, которыми сейчас задаются люди - как будет продлен и будет ли продлен режим самоизоляции в городе. Он сейчас решается. Для этого создана специальная комиссия, задача которой рассмотреть его с разных сторон. Должен быть определен список предприятий в Иркутске, которые будут работать. Должны быть четко обозначены профилактические мероприятия.

- Решение о продлении или непродлении режима самоизоляции в Иркутской области будет приниматься совместно с региональным минздравом, Роспотребнадзором и главами территорий, - пояснил глава региона Игорь Кобзев.

Сколько больных коронавирусом в регионе

Восьмой случай заражения коронавирусом в Иркутске зафиксирован 3 апреля. Заболел житель Иркутска, который вообще не вылетал за границу. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

- Мужчина за последнее время никуда не ездил, заразился коронавирусом он в Иркутске, - подтвердили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе минздрава Иркутской области.

Не исключено, что число заболевших пополнится, так как 1 результат сейчас перепроверяются в новосибирском "Векторе". На самоизоляции находятся 7263 человека.

Коронавирус в Иркутске, новости на 4 апреля: перевод школ на дистанционное обучение

Министерство образования Иркутской области рекомендовало всем школам региона перейти на дистанционное обучение с 6 по 30 апреля. Также в это время нужно организовать работу дежурных групп в детских садах. Это поможет уберечь детей от заражения и снизить риск распространения коронавируса в Иркутске

Какие поезда из Иркутска отменяет железная дорога.

Последние новости по коронавирусу в Иркутске на 4 апреля: железная дорога объявила об отмене некоторых поездов из-за опасного заболевания. В числе прочих отменяются поезда местного формирования:

поезд 149/150 Иркутск – Улан-Удэ: из Иркутска – с 6 апреля, из Улан-Удэ – с 7 апреля;

поезд 321/322 Иркутск – Забайкальск: из Иркутска – с 1 июня, из Забайкальска – с 3 июня.

Поскольку Транссиб продолжает действовать, пассажиры могут поехать на других поездах или вернуть билеты. Деньги возвратят полностью.

Коронавирус в Иркутске, новости на 4 апреля: врачей обеспечат масками

"3 апреля на аптечные склады Иркутска доставили 150 тысяч масок, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также 7 апреля мы ожидаем доставки еще 200 тысяч защитных повязок".

Но и это еще не все. Во второй декаде апреля в Иркутскую область привезут по-настоящему большую партию средств индивидуальной защиты - 900 тысяч медицинских масок. Все эти маски предназначены для врачей и пожилых людей. Население шьет марлевые повязки или многоразовые маски самостоятельно. Продают маски сейчас все, кто умеет шить.

Стань волонтером - помоги старикам

Иркутян призывают вступить в ряды волонтеров. Пожилым людям сейчас опасно выходить из дома, но и им нужны продукты, лекарства, еще какие-то товары первой необходимости. Добровольцы из числа молодых людей записываются в ряды волонтеров.

Как это сделать? Достаточно зайти на сайте мывместе2020.рф и зарегистрироваться . С вами свяжется координатор. После этого необходимо пройти обучение и получить сертификат. Важно заметить, что каждому волонтеру измеряют температуру. Кроме того, у него должны быть средства индивидуальной защиты. Все это он получит, прежде чем отправиться к подопечным.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 апреля 2020 года. Ну и, конечно, о методах санитарной профилактики.