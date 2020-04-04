Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 4 апреля 2020: есть одна подозрительная проба

Точное количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 4 апреля 2020 года станет известно чуть позже ( информация обновляется). Пока же известно о 8 больных ( среди них не только трое туристов и их родных и знакомых, но и иркутянин, который подхватил вирус в городе). На самоизоляции после возвращения из-за рубежа находится 7263 человека, включая тех, кто вернулся двумя последними рейсами из Таиланда.

Кроме того, стало известно, что медсанчасть ИАПО, 1 и 10-ая городские больницы частично закрыты на 14-дневный карантин. Дело в том, что нескольких лечащихся там пациентов с пневмониями диагностировали коронавирус, осложнением которого и стало это заболевание. Из-за того, что вирус очень быстро распространяется,пришлось принять экстренные меры. Теперь под наблюдением все врачи и пациенты, которые на тот момент находились в больницах. У них взяты анализы.

Все заболевшие иркутяне в возрасте от 50 лет и старше,что делает их очень уязвимыми ( группа особого риска по коронавирусу). Самым старшим – супругам-пенсионерам, от 80 лет – за границей они не были. (подробности)

Кроме того, в поликлиниках города приостановлены плановые приемы. Словом, делается все, чтобы количество заразившихся коронавирусом. которое достаточно невелико на 4 апреля, максимально сдержать, чтобы оно не стало неконтролируемым.