Побег шести пациентов из иркутской психбольницы: возбуждено уголовное дело

К расследованию причин дерзкого побега шести пациентов из иркутской психбольницы, подключились следователи. Напомним, шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет сбежали из медучреждения в микрорайоне Юбилейный в ночь на 12 апреля.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Известно, что мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772573" frameborder="0"></iframe> Момент побега пациентов из психбольницы в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

Кстати, момент побега попал на камеры видеонаблюдения, установленные в психбольнице. В соцсетях уже появилось два ролика. На первом видео видно, как один из беглецов подошел к дежурившему медику, представив к горлу неизвестный предмет, похожий на нож, а затем, потребовал от ее коллеги отдать ему ключи от входной двери. Тот так и поступил. Тут же подбежали сообщники схватившего женщину парня. Один из них забрав ключи, направился к выходу.

Ориентировка на беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

На втором видео видно, как беглецы покидают здание медучреждения. Державший медсестру парень, отпустил ее только после того, как все его сообщники покинули больницу. Никто из сотрудников не пострадал. Как сообщили «КП-Иркутск» в МВД, поиски пациентов пока не увенчались успехом. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, серийных маньяков, головорезов и опасных убийц, среди беглецов нет. Но, не лишним будет еще раз сообщить приметы сбежавших.

Итак, среди них: 22-летний Дмитрий Виноградов, который был одет в синюю пижаму и белые сандалии. 25-летний Степан Кондратюк, детали его одежды устанавливаются. 22-летний Валерий Манусов. На нем была мастерка «Адидас» с красными полосами на рукавах, синие пижамные штаны. 28-летний Павел Шилов. Он одет в спортивный костюм, темные сандалии, на штанах белые надписи в районе кармана. 20-летний Дмитрий Михалев. Детали его одежды неизвестны. 18-летний Николай Кузнецов. На нем была светло-серая толстовка с капюшоном и черными рукавами, темные сандалии.