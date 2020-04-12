2020-04-12T15:40:19+03:00
Происшествия

Подошли в сандалиях и попросили позвонить: иркутянки рассказали о встрече со сбежавшими пациентами психбольницы

Две девушки встретили беглецов за несколько минут до задержания [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Место, где поймали беглецов. Фото: "Инцидент Иркутск"Место, где поймали беглецов. Фото: "Инцидент Иркутск"
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Весь Иркутск 12 апреля обсуждает дерзкий побег шести пациентов из психбольницы в микрорайоне Юбилейный. Напомним, ночью, шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, угрожая медсестре предметом, похожим на нож, заставили ее коллегу отдать им ключи от входной двери, и отпустили женщину только после того, как выбежали на улицу. Весь побег попал на камеры видеонаблюдения.

К счастью, полицейским потребовалось несколько часов, чтобы задержать всю шестерку. Их повязали в районе реки Ушаковки, в предместье Рабочее. Полицейским пришлось вброд преодолевать реку, чтобы схватить их. Кстати, за несколько минут до этого, сбежавших пациентов встретили случайные прохожие. Еще не зная, что их ищут все наряды полиции города и сотрудники Росгвардии, беглецы, не постеснялись и попросили позвонить у двух девушек, которые собирали вербу на берегу Ушаковки.

- Подошел парень лет 20-23 и попросил позвонить, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» иркутянка Евгения. – Мне бросилось в глаза, что он был в маске и в сандалиях. И это когда на улице всего +5 градусов! Номер телефона у него был записан на бумажке. Подруга протянула ему свой телефон, он набрал, но не дозвонился и вернул трубку. Тут мы увидели, что неподалеку ходят еще парней пять. Ну мы сразу ушли оттуда. По дороге нам попался наряд полиции. Сотрудники спросили: «Не видели тут подозрительных мужчин?». Ну мы им и показали где ходят ребятки. Буквально через 15 минут там стрельба началась. Как их задерживали мы не видели. Думаю, полицейские уже знали район, где они бродят, а мы лишь указали конкретное место.

Шестерка в полном составе после задержания. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Шестерка в полном составе после задержания. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех беглецов уже доставили к следователям. Вскоре их должны отвезти обратно в больницу, где они продолжат лечение. Правда, теперь им еще предстоит ответить перед судом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Известно, что мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.

Сейчас все подробности побега выясняют следователи. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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