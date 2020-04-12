2020-04-12T07:10:28+03:00
Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психбольницы в Иркутске

Побег совершен пациентами из больницы микрорайона Юбилейный [фото, ориентировка]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Двое из беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиДвое из беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Дерзкий побег из психиатрической больницы №1 в микрорайоне Юбилейный, в Иркутске совершили в ночь на 12 апреля шесть пациентов. Около трех часов ночи, один из беглецов подошел в коридоре к дежурившему врачу, и представив неизвестный предмет к горлу, потребовал от его коллеги отдать ему ключи. После этого шесть парней покинули здание больницы.

Сейчас к поискам беглецов подключены все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые уполномоченные полиции. Пока ни один из них не найден.

Ориентировка на всех беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Ориентировка на всех беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В пресс-службе ГУ МВД России сообщают особые приметы сбежавших. Известно, что все шестеро – молодые парни в возрасте от 18 до 28 лет. Итак, среди них: 22-летний Дмитрий Виноградов, который был одет в синюю пижаму и белые сандалии. 25-летний Степан Кондратюк, детали его одежды устанавливаются. 22-летний Валерий Манусов. Он был одет в мастерку «Адидас» с красными полосами на рукавах, синие пижамные штаны. 28-летний Павел Шилов. На нем был спортивный костюм, темные сандалии, на штанах белые надписи в районе кармана. 20-летний Дмитрий Михалев. Детали его одежды устанавливаются. 18-летний Николай Кузнецов. На нем была светло-серая толстовка с капюшоном и черными рукавами, темные сандалии.

Всех, кто знает о местонахождении этих шестерых беглецов или видел их на улицах города, просьба сразу сообщать в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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