Взяли медсестру в заложники: видео как шесть пациентов устроили побег из психбольнцы в Иркутске

В соцсетях появилось сразу два видео, на которых запечатлен дерзкий побег шести пациентов иркутской психиатрической больницы №1 в микрорайоне Юбилейный. Напомним, шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет сбежали из медучреждения в ночь на 12 апреля.

Итак, с чего все началось, видно на первом видео, которое сняла камера наблюдения в коридоре больницы. Один из беглецов подошел к дежурившему на центральном проходе врачу, представив к горлу неизвестный предмет, похожий на нож, а затем, судя по всему, потребовал от ее коллеги отдать ему ключи от входной двери. Тот так и поступил. Тут же подбежали сообщники, схватившего женщину парня. Один из них забрав ключи, побежал к выходу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772573" frameborder="0"></iframe> Момент побега пациентов из психбольницы в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

На втором ролике побег сняла камера, расположенная у самого выхода. К нему один из парней тащил перепуганную женщину, все также держа у ее горла предмет, похожий на нож. Тут же в сопровождении нескольких беглецов подошел то ли медбрат, то ли врач, который, боясь за жизнь своей коллеги, не стал оказывать пациентам сопротивления и пытаться их остановить. Державший женщину в заложниках парень отпустил ее только после того, как все его приятели покинули помещение. Медсестра была в таком шоке, что дрожа и едва держась на ногах, присела на рядом стоящую скамейку.

Через несколько минут после побега, на поиски больных выехали все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые уполномоченные полиции.

- Пока ни один из них не найден, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Просим всех, кто их видел или знает о местонахождении, сообщать в ближайший отдел.

Всех иркутян, конечно, волнует главный вопрос: насколько опасны сбежавшие пациенты? Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, серийных маньяков, головорезов и опасных убийц, среди них нет. Но, мы еще раз напоминаем особые приметы сбежавших, которые сообщили в МВД.

Итак, среди беглецов: 22-летний Дмитрий Виноградов, который был одет в синюю пижаму и белые сандалии. 25-летний Степан Кондратюк, детали его одежды устанавливаются. 22-летний Валерий Манусов. На нем была мастерка «Адидас» с красными полосами на рукавах, синие пижамные штаны. 28-летний Павел Шилов. Он одет в спортивный костюм, темные сандалии, на штанах белые надписи в районе кармана. 20-летний Дмитрий Михалев. Детали его одежды неизвестны. 18-летний Николай Кузнецов. На нем была светло-серая толстовка с капюшоном и черными рукавами, темные сандалии.

Ориентировка на всех беглецов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.