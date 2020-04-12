Задержаны все пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы

Всего несколько часов понадобилось иркутским полицейским, чтобы выйти на след шести молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, которые в ночь на 12 апреля сбежали из психбольницы в микрорайоне Юбилейный. Напомним, один из беглецов напал на медсестру, и урожая ей предметом, похожим на нож, потребовал от ее коллеги ключи от входной двери. Отпустил он женщину только после того, как его сообщники покинули здание медучреждения. Искали их по городу более 100 полицейских и сотрудников Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/772574" frameborder="0"></iframe> Пациенты, взяв в заложники медсестру, сбежали из психбольницы в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

- Их заметили в районе реки Ушаковка, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Увидев полицию, они попытались разбежаться и скрыться. Однако, отличная физическая подготовка сотрудников не позволила им убежать. Преодолев реку вброд, полицейские задержали всю шестерку.

Сейчас беглецов доставляют в отдел. После этого их отвезут обратно в больницу, где они продолжат лечение. Правда, теперь им еще предстоит ответить перед судом. К расследованию уже подключился следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Известно, что мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Что стало причиной массового побега и кто его спланировал, пока выясняется. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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