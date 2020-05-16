2020-05-16T12:49:45+03:00
Коронавирус Covid-19

«Получили обычную зарплату»: иркутские врачи записали видео о том, что им не доплатили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом

К докторам на встречу сразу приехал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и заверил – «ни один человек, кто работает на передовой, не останется без поддержки» [фото, видео, эксклюзив]
Яна ЛИСИНААндрей СИНЬКОВАнна ПОПОВА
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Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев с врачами иркутской станции скорой помощиВрио главы Иркутской области Игорь Кобзев с врачами иркутской станции скорой помощиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Утром 16 мая в соцсетях появилось видео. На кадрах работники скорой помощи Иркутска призывают обратить внимание на то, что они не получили выплат в 25 и 50 тысяч рублей, которые были обещаны за особые условия труда во время пандемии. Корреспонденты «КП» - «Иркутск» сразу же отправились на станцию скорой и обо всем узнали из первых уст.

Иркутские врачи скорой помощи о ситуации с выплатами.Юлия ПЫХАЛОВА

- Вчера нам выдали зарплату, и в расчетной ведомости не было ни слова о том, что мы работаем в опасных условиях с коронавирусными больными, - рассказывает фельдшер скорой помощи с пятилетним стажем Андрей Буланов. - Просто пришла обычная зарплата. А ведь за этот месяц я уже не раз сталкивался с людьми, зараженными COVID-19. Например, возили больного в инфекционную больницу после рентгеновского снимка, который подтвердил вирусную пневмонию. Конечно, наши диспетчеры спрашивают у тех, кто звонит, был ли контакт с инфицированными. Но ведь, когда мы приезжаем на вызов, то, что человек, возможно, болен коронавирусом, выясняется буквально на месте. И мы этого предугадать не можем. На вызовы ездим не полностью защищенными.

Врачи в ожидании губернатора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи в ожидании губернатораФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фельдшер Буланов в месяц зарабатывает около 25-30 тысяч рублей, практически такая же зарплата и у водителей неотложек. Это уже со всевозможными подработками, график тоже не постоянный - иногда приходится работать сутки через сутки, а бывает, что и после суток приходится выходить в ночь. В этом, по словам, медиков и кроется проблема. Многие из них надеялись получить выплаты, обещанные президентом, потому что они хоть и не работают в больницах с заболевшими коронавирусом, но все равно находятся «на передовой».

Фельдшер Андрей Буланов: "Моя зарплата 25-30 тысяч рублей" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фельдшер Андрей Буланов: "Моя зарплата 25-30 тысяч рублей"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Если раньше коронавирус был в основном у тех, кто приезжал из других стран, или городов, то сегодня много иркутян, которые заразились здесь, в городе, контактным путем. Поэтому все медики рискуют - и водители, и фельдшеры, и врачи, - добавляет врач иркутской станции скорой медицинской помощи Ольга Скирда.

- Мы возмущены этим, ведь полтора месяца, работая в напряженных условиях, ждали этих 25 (для среднего медперсонала и водителей) или 50 тысяч рублей (для врачей), - продолжает врач скорой Сергей Гавриков. - Это нас поддерживало.

Возмущенные врачи и водители скорой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возмущенные врачи и водители скоройФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Буквально как только медики опубликовали видео, несмотря на выходной день к ним приехали главный врач, и.о. министра здравоохранения региона Наталия Ледяева, и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он долго разговаривал с медиками, спрашивал, сколько получили, интересовался, в каких условиях работают доктора.

- Если человек участвовал в транспортировке больного с коронавирусом - он получает эту надбавку, - подтвердил Игорь Кобзев на встрече с персоналом станции скорой помощи. - Все. И никаких часов, минут, дней не должно быть! Это выплата, которую определил Президент РФ Владимир Путин. Выплата, которую определил я, как глава региона, в размере двойного оклада, также будет выплачиваться за счет областного бюджета.

Врачи слушали губернатора и сами задавали массу вопросов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи слушали губернатора и сами задавали массу вопросовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Нужно так выстроить такую модель, чтобы всем было понятно, кто получает выплаты, - уже обратился Игорь Кобзев уже к представителям минздрава. - Регулярно подводите итоги того, кто участвовал в транспортировке больных коронавирусом, чтобы люди это знали. Отсутствие взаимодействия между минздравом, руководством станции скорой помощи и коллективом я, увы, увидел.

После этого глава региона поехал на совещание в правительство. Уходя, пообещал, что сегодня все руководители станций "скорой помощи" проведут перерасчеты и доплаты в отношении тех, кто работал с пациентами с коронавирусом. Все вопросы должны быть урегулированы. Через неделю он снова приедет на иркутскую станцию скорой помощи и проверит, получили ли доктора выплаты.

Игорь Кобзев общается с медиками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игорь Кобзев общается с медиками.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня одна проблема - это зона риска, где работают сотрудники скорой помощи, - прокомментировал Игорь Кобзев корреспонденту «КП-Иркутск». - Мы решили, что скорректируем тот список сотрудников, которые работали с пациентами с коронавирусом и должны были получить выплаты. Завтра мы этот вопрос закроем. Еще были вопросы о самой станции и о положении дел здесь. На ее проблемы годами никто не обращал внимания. Сегодня мы определили, что в течение недели подготовим коллегию и утвердим стратегию развития скорой медицинской помощи.

Игорь Кобзев о ситуации с врачами скорой помощи, которые пожаловались на отсутстве дополнительных выплат.Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, и.о. министра здравоохранения Наталия Ледяева дополнила:

- Медицинские работники сейчас - это фактически первая линия фронта. Для нас важен каждый сотрудник. Мы будем дорабатывать документ, в котором указано, что доплаты начисляются "за фактически отработанное время", потому что в нем очень много неясностей, - сказала она. - Наша задача - выплатить деньги всем и никого не обмануть - ни вас, ни тех, кто работает в больницах и поликлиниках. Я созванивалась с Новосибирском и Бурятией - они доплачивали по часам и по минутам. Мы пошли по другому пути и начисляли за фактически отработанное время. Сейчас приняли другое решение: стимулирующие выплаты будут начисляться отдельно от зарплаты, и до 1 числа мы должны будем их перечислять.

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Врачи иркутской скорой помощи записали видео, в котором рассказали, что им не выплатили добавки
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Также руководитель следственного отдела Октябрьского района Алексей Лукин сообщил, что ситуация взята на контроль, будет проведена проверка. Ну а врачи и водители скорой, выйдя из конференц-зала еще долго обсуждали сложившуюся ситуацию между собой в коридорах станции. На очередное дежурство они отправились уже с надеждой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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