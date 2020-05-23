2020-05-23T08:11:48+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая: больше всего заболевших в Иркутске и Усть-Куте

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая показывает, что инфекцией охвачена большая часть региона [карта]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая: больше всего заболевших в Иркутске и Усть-КутеКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая: больше всего заболевших в Иркутске и Усть-КутеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая, составленная оперативным штабом региона по борьбе с инфекцией. Инфекцией охвачено 29 территорий, но в пять из них все заболевшие уже вылечились – это Нукутский, Аларский, Шелеховский, Зиминский и Осинский районы. А вот в 24 районах все еще лечат пациентов с COVID-19.

Итак, где больше всего заболевших? Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая показывает, что «лидирует» областной центр, где за все время у 449 человек подтвержден коронавирус. Около половины из них – люди, заразившиеся в Иркутске контактным путем. Остальные - это вернувшиеся из Таиланда, транзитные пассажиры из обсерваторов, вахтовики, а также приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Волгограда и Киренского района. Надо отметить, что уже 135 из них выздоровели. А умерли 14 пациентов, из них от коронавируса – пятеро, а от других заболеваний – девять.

На втором месте по числу зараженных COVID-19 в Иркутской области – северный Усть-Кут. Там инфекция подтвердилась у 218 человек, из них 203 – вахтовики. Еще девять – заболевшие контактным путем. Выздоровело пятеро, а умер один (прибывший на вахту мужчина из Татарстана). На третьем месте – Иркутский район, где 190 пациентов с коронавирусом, среди них 98 вахтовиков, 18 человек побороли инфекцию. Далее идет Бодайбо с 66 инфицированными, вахтовиков среди них - 62 человека. Двое уже выписались из больницы с отрицательными анализами, один умер.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая показывает, что есть зараженные в Катангском районе, Киренске, Ангарске, Усть-Илимске, Тайшете, Зиме, Братске, Черемхове, Усолье-Сибирском, Братском, Куйтунском, Черемховском, Усольском, Черемховском, Заларинском, Слюдянском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая. Фото: правительство Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 мая. Фото: правительство Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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