Количество заразившихся коронавирусом на 23 мая в Иркутской области возросло на 120
Количество заразившихся коронавирусом на 23 мая в Иркутской области увеличилось на 120, об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией. Теперь общее количество заболевших составляет 1078 человек. Однако надо учитывать, что 219 из них уже выздоровели, за прошедшие сутки выписались из больниц 16 пациентов. Все еще остаются в палатах 842 человека, в том числе 72 - люди из обсерваторов, и большое число - 396 - вахтовики с севера региона. Ранее в Иркутской области умерло от коронавируса восемь человек, от других заболеваний, не связанных с COVID-19 - девять.
Борьба с коронавирусом в регионе продолжается. Поскольку количество заразившихся коронавирусом на 23 мая в Иркутской области снова выросло, местным жителям необходимо носить медицинские маски во время поездок в общественном транспорте, на работе и в магазинах. Это поможет сдержать рост инфекции. А еще лучше поберечься и отсидеться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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