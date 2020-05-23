2020-05-22T20:40:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 мая 2020: дополнительные выплаты врачам, помощь вахтовикам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 мая 2020: дополнительные выплаты врачам, помощь вахтовикам.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 мая 2020: дополнительные выплаты врачам, помощь вахтовикам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Иркутске, 23 мая. Число больных вплотную приблизилось к тысяче. Это, конечно, много. Как оценила обстановку и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, жителям региона, и прежде всего — Иркутска, Братска, Ангарска, аукнулись майские выходные. На праздниках уставшие от вынужденного одиночества люди заполонили улицы, начали много общаться, встречаться. Прошло две недели, это как раз инкубационный период инфекции, и люди начали попадать в больницу уже с коронавирусными пневмониями.

Коронавирус в Иркутске, 23 мая: число случаев инфекции выросло в 1, 8 раза

Таким образом пересчитал статистику за неделю информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число выявленных случаев коронавируса в Иркутской области за прошедшую неделю выросло в 1,8 раза. Прирост чуть уменьшился по сравнению с прошлой неделей —тогда показатель был 1,9. Тем не менее Иркутская область - в топе по Сибири с показателями, превышающими среднесибирский. По Сибири в целом число выявленных случаев коронавируса увеличилось в 1,6 раза.

При этом на этой неделе по всей Сибири темпы роста болезни превысили средние по стране - в 1,2 раза. Среди соседних регионов наименьший прирост был в Кемеровской области и Хакасии, но даже там он составил 1,3.

Наибольшее увеличение числа выявленных случаев на неделе отмечено в Тыве — в 2,4 раза. Также в «антилидерах» рейтинга Омская область и Красноярский край, оба с показателем 1,9. Как и в случае с Иркутском, это во многом объяснимо ситуацией с вахтовиками.

Коронавирус в Иркутске, 23 мая: единовременные выплаты за апрель, май и июнь

«Единовременную выплату за апрель, май и июнь получат сотрудники скорой помощи и стационаров, которые были перепрофилированы для помощи пациентам с внебольничной пневмонией, специалисты лабораторий, исследующих анализы на covid-19, водители санитарного транспорта, участковые врачи — терапевты и педиатры, а также их медсестры, врачи общей практики, фельдшеры, ведущие самостоятельный прием, медицинские работники, осуществляющие забор биологического материала.

Выплаты предоставляются за фактически отработанное время в месяц, если на территории обслуживания были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Главные врачи определяют, кто получит выплаты.», - сообщил в своем Инстаграме Игорь Кобзев.

За особые условия труда и дополнительную нагрузку стимулирующие выплаты теперь также получат сотрудники стационаров соцобслуживания, которые оказывают услуги людям с коронавирусом, а также людям из групп риска.

Еще одной мерой поддержки работников семи больниц, которые работают с больными коронавирусом, станет оплата им сотовой связи за счет регионального бюджета. Расходы им будут оплачивать в течение всего времени работы с пациентами.

Коронавирус в Иркутске, 23 мая: в Усть-Куте помогают больным вахтовикам

На вахте очень много больных — за 300. И львиная доля приходится на Усть-Кут. В ближайшее время городе начнет работу госпиталь для больны х коронавирусом .

Его развернули на базе санатория «Усть-Кут», большая часть работ по перепрофилированию для раздела потоков больных уже выполнена. Госпиталь рассчитан на 170 мест. Для работы сюда прибыла дополнительная бригада медиков из Иркутска – один врач и пять медсестер.

Это второй инфекционный госпиталь в городе. Первый уже открыт на базе дневного стационара районной больницы.

В Бодайбо под госпиталь перепрофилировано здание школы. Но, как отметила и. о. зампреда правительства Валентина Вобликова, во-первых, там созданы все необходимые условия. А во-вторых — там только легкие и бессимптомные пациенты. При появлении симптоматики их переводят в Братск, а при необходимости и Иркутск.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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