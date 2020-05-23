«Мечтаю увидеть маму и папу»: женщина, которую в 1,5 года удочерили и увезли в Тверь, ищет кровную семью в Сибири

- Знаешь, а ведь ты своим родителям - приемная дочь, - эти слова от знакомой два года назад больно резанули 52-летнюю Оксану Шепелеву из Тверской области. Она всю жизнь подозревала, что неродная в семье, но ее мать жестко обрывала разговоры на эту тему.

- Меня растили во внимании и заботе, баловали красивыми нарядами. Но я никогда не чувствовала искреннего тепла от мамы, - вспоминает Оксана. - Она не ласкала меня в детстве, не обнимала, не брала на ручки. Когда я становилась старше, замечала, что внешне отличаюсь от родителей. У мамы глаза были голубые, у отца карие, а у меня - зеленые. Даже бабушка говорила в мой адрес: «Не наша она, другая!» Я появилась на свет в 1967 году, но 1969-м мне почему-то выдали повторное (возможно, был утерян оригинал – ред.), и место рождения отмечено отдаленное - село Манзурка, Качугский район Иркутской области. Да, в документе указаны имена родителей, но все же меня терзали сомнения. Я втайне догадывалась, что мама мне чужая, по ее отстраненному отношению. А отца всегда считала родным. Они так и не ответили на мои расспросы - видимо, хотели оградить от переживаний.

Увы, ее приемные родители давно умерли, задавать вопросы больше некому. Но оказалось, что мать еще при жизни открыла свою тайну знакомой. Именно она два года назад и решилась подтвердить Оксане ее догадки.

История такова. Когда девочке было примерно полтора года, над ней оформили опекунство в Забайкалье, откуда родом приемный отец. Правда, как ребенок, родившийся в Приангарье, оказался в соседнем регионе - загадка. Супругам на тот момент уже было за 40 лет, своих детей они все еще не имели и именно поэтому решились взять чужого ребенка.

Такой Оксана была в детстве. Фото: личный архив.

- После этого разговора я решила, что должна любыми путями найти биологическую семью, - рассказывает «КП-Иркутск» Оксана Шепелева. - Первым делом поехала в Читинскую область, отыскала там бывшую коллегу мамы. Она рассказала, что меня действительно удочерили в 1969 году.

Все совпало - именно в тот год Оксане и выдали повторное свидетельство о рождении. Но имена кровных родителей выяснить не удалось. Она запрашивала информацию о своих опекунах в ЗАГСе Качугского района, чтобы пролить свет на историю удочерения, но разглашать персональные данные там отказались. Оставляла заявку на поиск родных в «Жди меня», писала в соцсетях - никто не откликнулся.

Но женщина до сих пор не теряет надежду встретить родных.

- Я всегда буду любить родителей, вырастивших меня, - говорит Оксана. Сейчас она преподает русский язык и литературу в школе. - Но мечтаю найти биологических родителей, узнать историю своего рождения, свои корни. Все, что осталось у меня из раннего детства - след, словно от ожога, на спине и неприязнь к дыму. Возможно, когда я была маленькой, дома случился страшный пожар, и после этого меня забрали в детдом… Кто знает? Я верю, что кто-нибудь из моей семьи откликнется, и что хоть одну кровиночку я найду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обрел семью благодаря статье в американском журнале: сибиряк разыскал в США братьев и сестру, усыновленных 17 лет назад

В 2000-х годах троих детей из Бурятии американцы увезли в Штаты, а их старшего брата оставили (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вам известно что-либо об этой истории и о родных Оксаны Шепелевой, ждем откликов в редакцию "КП-Иркутск":

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.