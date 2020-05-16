Обрел семью благодаря статье в американском журнале: сибиряк разыскал в США братьев и сестру, усыновленных 17 лет назад

- Танюша, скоро увидимся! - сдерживая слезы, обнимает на прощание родную сестру 31-летний сибиряк Юрий Адлер.

А она, 24-летняя военнослужащая, уезжающая в Европу служить по контракту, весело улыбается в ответ:

- Не переживай!

Эти проводы, устроенные пару месяцев назад в США, - самые легкие из всех, что Юрию пришлось пережить. Сейчас его сестра всего лишь на 3 года отправляется служить по контракту в Европу. А первая их разлука была невыносимо долгой: в 2003 году маленькую Таню, попавшую в детдом в Бурятии, удочерили американцы и увезли в Штаты. Та же чета Адлеров спустя еще 3 года забрала в Америку средних братьев Тани и Юры - Зорика и Чингиса, а Юра остался в России. Вот так и оборвались все нити между Таней и Юрой на целых 14 лет.

Пятеро детей остались одни

- Мы с родителями жили в небольшом бурятском поселке Эрхирике, - вспоминает тяжелое детство Юрий Адлер. Сейчас ему 31 год, он бизнесмен, живет в США. А еще несколько лет назад он носил фамилию Батоширеев и, как бродяга, скитался… по улицам Улан-Удэ. - У мамы с папой нас было пятеро: Баир, я, Зорик, Чингис и Танечка. Отец работал на кирпичном заводе, мать – домохозяйка. Денег всегда катастрофически не хватало. Не выдержали они, запили… Мы с Баиром как старшие сами, бывало, зарабатывали на еду для себя и младших братьев и сестер: то сдавали металлолом, который находили на заброшенных зданиях, то собирали и мыли бутылки. Так продолжалось года три, а когда отца с матерью лишили родительских прав, всех пятерых разбросали по разным детским домам…

Так Танечка, Юра и Баир оказались в Улан-Удэ - столице Республики Бурятия. Однако из этой троицы лишь пятилетняя девчушка очутилась в приюте, а над Юрой и Баиром оформила опеку тетя. Всех пятерых ребят она бы попросту не потянула, в первую очередь материально, вот и забрала лишь старших. Мальчишки-подростки и при родителях-то слонялись по улице без контроля, а уж без них… Вот после суда, когда отца с матерью лишили прав на детей, Баир и Юра с ходу заявили родственникам: «Из детского дома сбежим!» Зная характеры парней, никто не сомневался ни на йоту - сделают. Правда, и у тети пацаны-бунтари ненадолго задержались. Распорядок дня, подъем, отбой, уборка, уроки по расписанию - нет, они привыкли к свободе. И сбежали от тети… на улицу! Юре тогда было 14, а Баиру - 17.

- Мы не совсем сбежали, а договорились, что официально тетя останется нашим опекуном, чтобы в детский дом не отправили, будет получать пособия, периодически давать денег на еду, я буду ходить в школу, а Баир - в колледж, - рассказывает Юра. - Мы и сами зарабатывали – снова сдавали металлолом. Поселились в заброшенном доме. И таких, как мы, там было немало - человек 20. В то время у многих родители спивались, а дети становились беспризорниками, поэтому органы опеки не бегали за каждым. Я о том времени не жалею - научился выживать. Тем более что мне повезло со старшим братом – Баиром. Он заботился обо мне и научил в любой, даже самой тяжелой ситуации оставаться человеком.

Такие Юра (слева), Таня и Чингис сейчас. Фото: личных архив.

Таня уехала в Штаты

А как в это время жили младшие - Зорик и Чингис? Об их судьбе Юра и Баир ничего не знали целых 3 года после расставания. Снова встретились братья в оздоровительном лагере, куда Юра и младшие получили социальные путевки как дети, оставшиеся без попечения родителей.

- Там я узнал, что Зорик и Чингис живут в детском доме Кабанского района Бурятии, - продолжает Юрий. - Ну а потом наши пути снова разошлись…

А Танюша? Два года она провела в детском доме, и в 2003 году жизнерадостная семилетняя девчушка приглянулась американцам - Дженнифер и Марку Адлерам. Супруги специально прилетели из США в Россию, чтобы усыновить детей, хотя уже воспитывали собственных сына и дочь. Когда Адлеры пришли в детдом, там был концерт в честь Сагаалгана. Таня вышла на сцену и запела. Приемная мама Дженнифер часто потом в разговорах с Таней вспоминала тот трогательный момент, который навсегда изменил жизнь обеих: «Увидела тебя и сразу поняла - вот моя дочь!» А еще паре понравился мальчишка из этого детдома - Петя. Супруги забрали обоих в США, в свой городок Томах, штат Висконсин.

Таня быстро привыкла к новой семье. Марк и Дженнифер Адлеры окружили ее любовью и заботой как родную. Отец оказался веселым и добродушным, щедрым, в меру строгим - настоящий глава семьи. Мама, по словам Юрия (он познакомился с ней позже), открытая и ласковая. Тане и Пете Адлеры дали все, чего те были лишены в приюте. Марк держит свою компанию по обслуживанию и установке кондиционеров, средств - в достатке.

Таня только приехала в США. Фото: личный архив.

«Найдите моих братьев»

Через полтора года жизни в Америке Таня заговорила по-английски.

- Какой подарок хочешь на Рождество? - однажды спросили ее приемные родители.

- Найдите моих братьев! - внезапно выпалила девчушка.

Адлеры ахнули. Забирая Таню из детдома в Улан-Удэ, они слышали, что у нее есть кто-то из родных. Но кто они, как их зовут и где живут, никто не знал. Как теперь исполнять рождественское желание дочки? Сама она помнила только два имени - Зорик и Чингис. Больше ничего.

Два года американцы вели поиски через общественные фонды. В США есть специалисты, которые исследуют биологические семьи усыновленных детей, в том числе из-за границы. Они-то и выяснили, в каком приюте живут Чингис и Зорик. Им на тот момент было 12 и 15 лет. И в 2006 году Адлеры вернулись в Бурятию за мальчишками.

- А от Зорика и Чингиса Адлеры услышали обо мне с Баиром, - улыбается Юрий. - Нас тогда тоже разыскали, но об усыновлении речи не шло. Баиру исполнилось 20 лет, мне - 17, и я находился под опекой тети. Поэтому тогда я просто познакомился с Адлерами и попрощался с Зориком и Чингисом… Так в конце декабря 2006 года сбылось рождественское чудо Тани, а мы с Баиром снова остались одни…

Большая семья Адлеров. Слева направо: Элли (родная дочь Адлеров), Таня, Итан (родной сын Адлеров), Зорик, Чингис (вверху) и Петя, увезенный одновременно с Таней из Улан-Удэ. Фото: личный архив.

Из бродяги - в бизнесмены

Проводив младших братьев в США, а Баира в армию, Юра решил взяться за ум: вернулся к тете, окончил школу, поступил в Бурятский госуниверситет на факультет экономики и управления, а через год перевелся в Московский экономико-финансовый институт. Его целью стал переезд в Америку - к Зорику, Чингису и Танюше. Адлеры не противились общению. Наоборот, заказывали разговоры по телеграфу, присылали Юре открытки на праздники и даже порой деньги на обучение. Они искренне считали его членом своей большой семьи.

- Я мечтал перебраться к брату и сестре, но не получалось, - вздыхает Юрий. - Впервые подал документы на визу в 2008-м, но тогда я плохо знал английский, да еще и по совету знакомых сказал: мол, у меня нет родственников в Штатах. Боялся, что если узнают правду, то не дадут визу. Но именно из-за этого и получил отказ. Повторно пытался в 2010-м - тоже безуспешно. На тот момент я уже перебрался в Москву, где сначала работал страховым агентом, а потом открыл фирму по продаже стройматериалов. Собирался перевезти к себе из Улан-Удэ старшего брата Баира. У него, увы, жизнь не заладилась: после армии он запил, «сломался» от непростой жизни, а в 2012 году умер…

С этого момента и жизнь Юрия перевернулась еще раз: бизнес развалился, он перебрался в Санкт-Петербург, потом назад в Бурятию, затем в Южную Корею. Но после 2 лет скитаний по миру, так и не найдя себя, окончательно решил переехать в США.

В 2016 году он в третий раз собрал документы на визу (в этом ему помогала бурятская компания «Ангир трэвэл»). Отправляясь в американское посольство, Юрий прихватил с собой номер известного американского журнала от 2008 года. В нем была опубликована трогательная статья о его разлуке с братьями и сестрой, которых воспитывают в США. Кто подал материал в издание, нетрудно догадаться - Адлеры. Они хотели, чтобы их дети воссоединились со старшим братом. Надеялись, что публикация поможет. И сработало!

- Хочу поехать к родным. Мы не виделись 10 лет, - искренне признался Юрий в консульстве.

- Представляете, а ведь мы читали статьи про вашу семью! - воскликнули специалисты и заверили: - Поможем!

Юра (слева), Таня и Чингис - семья воссоединилась. Фото: личный архив.

Семья воссоединилась

И вот осенью 2016 года долгожданная виза была получена. В ноябре Юрий впервые полетел в США, в Атланту, где его с нетерпением ждали Зорик и Чингис.

Оба уже взрослые мужчины: Чингису на тот момент исполнилось 22 года, он стал ландшафтным дизайнером, а Зорику – 25, он профессиональный монтажник-высотник.

А вот встречи с 20-летней Таней пришлось подождать еще полгода. Она была в начале военной карьеры, училась в кадетском корпусе. На каникулы ее отпустили только в мае 2017-го.

- Мы с братьями и Таней приехали в городок Томах, штат Висконсин, в гости к Адлерам, - вспоминает Юрий. - У них есть добрая традиция: раз в 3 года они приглашают родню со всего света. В этот раз собрались близкие из Испании, Великобритании, с разных штатов Америки и мы - из далекой Сибири.

Улыбчивая, бойкая, статная девушка, с военной выправкой и отличным английским - неужели это вправду та малышка Таня?! Сначала общение давалось нелегко: он мало знал английский язык, а она не говорила по-русски. Да и за столько лет у сестры совсем стерлись воспоминания о нем…

- Нас сблизил поход, - улыбается Юрий. - Мы с Таней, Зориком и Чингисом всю ночь просидели у костра. Я показывал ей семейные фотографии, рассказывал о детстве. Братья все переводили. Так наша семья и воссоединилась.

Юра и Зорик в США. Фото: личный архив.

И вновь разлука на годы

Юрий остался жить в США, взял фамилию Адлер. Гражданства нет, но есть вид на жительство, Адлеры помогли ему открыть фирму по ремонту и укладке плитки. Но о своих корнях он не забывает, иногда созванивается с родственниками по маминой линии из Бурятии. С самой матерью, увы, не общается. Знает только то, что она второй раз замужем и работает уборщицей в школе. Отец умер давно, еще в 2007 году.

Братья тоже не собираются уезжать из Штатов. Чингис поселился в Нью-Йорке, Зорик работал в Лос-Анджелесе - строил крупный мост, но из-за карантина временно вернулся в Атланту.

А Таня, послужив в военной полиции в Сиэтле, в апреле улетела в командировку в Румынию. Контракт как минимум на 3 года. Перед очередной долгой разлукой Юрий устроил ей проводины.

Сейчас Таня - военнослужащая. Фото: личный архив.

- Перед отлетом в Европу ей дали пару недель, чтобы повидаться с родными, - говорит Юрий. - Мы снова встретились в Висконсине, дома у Адлеров. Братья из-за работы не смогли приехать, так что мы с сестрой проводили время вдвоем. Я уже достаточно знаю английский. Мы организовали себе гастрономический тур по Томаху и ближайшим городам. Здесь много наций, поэтому кухня разнообразная: ирландская, немецкая, американская. Перепробовали все! Ну а прощальный обед - вкуснейшую лазанью - наша приемная мама приготовила дома.

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