«Мама, я счастлив, что ты меня нашла»: сибирячка спустя 32 года разыскала в Ливане украденного сына по фото в соцсетях

«Привет, мама, я счастлив, что ты нашла меня, и счастлив, что ты жива!», - это короткое сообщение в мессенджере в январе прошлого года с ног на голову перевернуло жизнь 56-летней Гэсэгмы из Бурятии. Своего первенца она потеряла в 1987 году – муж увез сына на родину в Ливан. Тридцать два года сибирячка верила, что снова сможет обнять Бассама. И сон стал явью благодаря детской фотографии. Бассам выложил в соцсетях снимок, на котором ему три года, в надежде, что мама увидит и узнает его. Шанс призрачный, но чудо произошло. Прошлым летом в Бурятии состоялась первая встреча матери с сыном, а теперь близкие люди ждут - не дождутся, когда утихнет пандемия коронавируса, и мама поедет к Бассаму в гости в Ливан.

ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА

А началось все в далеком 1982 году. Тогда 18-летняя Гэсэгма, окончив школу и поработав в колхозе, рванула из крохотной бурятской деревеньки Галтай в столицу. Она мечтала поступить в Московский государственный строительный университет и ей это удалось! Но не прошло и года, как первокурснице из сибирской глубинки вскружил голову красавчик-ливанец по имени Азиз (имя изменено – прим. Ред.). Ее ровесник, изучал русский язык в Российском университете дружбы народов и жил в соседнем студенческом общежитии. Пересекались на улице они довольно часто, и однажды Азиз вдруг подошел к ней и сказал: «Привет. Пойдем в кино?». Парень видный, одет с иголочки, да еще и иностранец… Как отказать?!

- Я потеряла от него голову, - вспоминает юные годы Гэсэгма. – Мы много гуляли по Москве, ходили в кинотеатр, как все пары. Только вот мои родители были против такого союза, особенно отец - в советские времена не приветствовались отношения с иностранцами.

Но для влюбленных строгие наказы родителей не стали помехой и в 1984 году Гэсэгма забеременела. Студентке-третьекурснице пришлось бросить университет и вернуться домой в Бурятию. Азиз остался учиться в Москве. Влюбленные заказывали переговоры по телеграфу, но чем дальше, тем больше Гэсэгма не верила, что еще хотя бы раз увидит Азиза. Иностранец, ну что он забыл в сибирской глубинке? Самым большим счастьем в день выписки стало внезапное появление любимого на пороге роддома!

- Ты приехал, - заплакала Гэсэгма, держа на руках их сына.

- Да, и больше тебя не оставлю. Воспитаем ребенка вместе, - заверил Азиз, заботливо укачивая малыша. - Назовем его Бассам.

Бассам родился в июле, а к зиме Азиз перевелся в индустриально-педагогический техникум в Улан-Удэ, чтобы быть поближе к семье. Гэсэгма и Азиз расписались в сельсовете Галтая, получили комнату в общежитии. Тогда им казалось, что все преграды позади: и расстояние преодолели, и родители Гэсэгмы смирились с ее выбором. Но беда пришла, откуда не ждали: через пару лет из-за сурового сибирского климата ливанец тяжело заболел и попал в больницу. Встав на ноги, он решил возвращаться на родину в Ливан.

- Поехали вместе, - уговаривал он супругу, собирая чемоданы.

Гэсэгма долго раздумывала и почти решилась сделать этот шаг. Но в Москве буквально перед посадкой в самолет на Ливан, где жену и ребенка уже ждал Азиз, передумала. Почему? Испугалась – все-таки чужая страна, где никого нет, и более того – в Ливане в самом разгаре шла гражданская война. Молодая мать вернулась в Бурятию. Воспитывала сына, работала воспитателем в детском доме, заочно училась на соцпедагога.

- Через год, в 1987-м, Азиз приехал в Бурятию и попросил, чтобы я отпустила Бассама, ему тогда было три года, с ним в Ливан, - со слезами вспоминает Гэсэгма. - Упрашивал: «Познакомлю внука с бабушкой и дедушкой и привезу обратно, обещаю!» Если бы я тогда знала, что расстаюсь с ребенком на долгих 32 года, ни за что бы его не отдала...

Детское фото Бассама, которое хранилось у матери и родственников в Бурятии. Фото: личный архив.

ПОИСКИ В РОССИИ И ЛИВАНЕ

На этом история любви Гэсэгмы и Азиза закончилась. Первые годы он изредка отвечал на ее письма, а потом внезапно перестал. Не получая весточек, молодая мать совсем отчаялась. Что делать? Ехать в Ливан? Но где и как искать сына, не зная страны и языка? Да, у нее был адрес, но поехать по нему женщина так и не решилась. А лишь продолжала отправлять письма в никуда...

Спустя семь лет после разлуки, в 1994 году, Гэсэгма развелась с Азизом без его присутствия. Через суд, обосновывая тем, что давно не живут вместе. Заявку на розыск сына в органы не подавала, решила, что искать за границей ребенка никто не станет, поэтому и в суде не поднимала вопрос, как вернуть Бассама. Она все еще верила, что бывший супруг привезет сына… Но именно в это время их переписка оборвалась.

Не зная ничего о судьбе ребенка, затаив боль в сердце, она попыталась вновь обрести счастье. Второй раз вышла замуж, но фамилию оставила прежнюю – а вдруг по ней сын сам сможет ее разыскать?! Гэсэгма родила еще двоих сыновей – Амгалана и Бато. О первенце напоминала единственная фотография – на ней темноглазый и пухлощекий малыш Бассам беззаботно улыбается на фоне новогодней елки.

А как сложилась жизнь Бассама?

- Я жил с бабушкой и дедушкой, они воспитывали меня, как своего сына, и дали мне все, - рассказывает «Комсомолке» 35-летний Бассам (и правда, его жизнь сложилась удачно - сейчас он работает в международной IT-компании, женат, воспитывает ребенка). - Отца я видел его редко - раз в неделю, а то и раз в месяц. Пока я был маленьким, бабушка и дедушка старались не вспоминать мое прошлое, пытаясь защитить. Говорили, что маме пришлось оставить меня, раз они с папой больше не вместе, и что у папы были свои причины забрать меня в Ливан. Они посылали письма маме в Бурятию, но ответа не было (видимо, отправляли не на тот адрес – прим. Ред.). О том, что она тоже писала нам в Ливан, они не знали. Отец говорил, что не в курсе, где она живет и чем занимается. А у меня остались очень размытые впечатления о детстве. Все, что я знал о маме - ее имя. Даже фотографий не было. Время шло, и образ мамы угасал в моей памяти... Когда я подрастал, бабушка и дедушка все чаще говорили, что я должен ее найти. Но как – мы не знали. Я лишь надеялся на чудо, что мама помнит меня и тоже стремится разыскать.

В январе 2019 года Бассам в Ливане и его 28-летний брат Амгалан, на тот момент живший в Магаданской области, одновременно начали поиски с разных концов света.

- Тетя выложила в нашем семейном чате фото маленького Бассама (его снимок был у всех родных) и спросила маму: «Сколько ему сейчас лет?» Она молчала, стало очень грустно, - рассказывает Амгалан. - Я уже искал его в 2013 году в соцсетях, нашел около 30 пользователей с его именем и фамилией, написал всем. Но брата среди них не было. И вот в прошлом году я решил снова попытать счастья. На этот раз в Facebook по его имени нашлось больше 100 человек! Я сравнивал снимки каждого, чтобы отыскать того, кто похож на мальчика с фото.

И нашел! Ведь Бассам, в надежде, что мама тоже его ищет, изменил имя на полный вариант - Вassam, хотя раньше был зарегистрирован как Sama (возможно, именно поэтому Амгалан не смог его найти в 2013 году), и опубликовал в Facebook свое детское фото. Нет, не то же самое, что хранилось у родных в Бурятии. На этом снимке мальчик, гуляя на природе, присел на камень и о чем-то задумался, не глядя в камеру и заслонив кулачком нижнюю часть лица. Но младший брат его сразу узнал. А для верности Амгалан прислал Бассаму тот кадр из семейного альбома на фоне елки.

А этот снимок Бассам опубликовал в соцсетях, чтобы мама узнала его. Фото: личный архив.

«Здравствуйте! Это не ваша детская фотография? Ищу кровного брата по матери. Раньше он жил в России Республике Бурятия. Его увез в Ливан [отец] разлучив с матерью. Это ты брат? Отзовись, пожалуйста. Мама страдает», - написал он Бассаму в соцсетях и прислал номера телефонов – свой и мамы.

Ответ пришел через неделю.

«Да, я Бассам, тот мальчик, которого мама оставила так рано. Спасибо за ее номер. Я счастлив, что вы нашли меня, я пытался отыскать маму, но безуспешно. Я рад, что у меня есть шанс поговорить с ней и вновь ее увидеть, благодарю вас», - написал он.

Три дня Бассам не мог решиться написать, не знал, что сказать матери – ведь это их первый разговор за столько лет! А она, тем временем не находила себе места, ждала сообщения или звонка, ведь Амгалан сообщил, что разыскал брата.

Бассам (слева) и его родной брат Амгалан, который и разыскал его в соцсетях. Фото: личный архив.

ВСТРЕЧА СПУСТЯ 32 ГОДА

Через полгода, в августе 2019 года, Бассам прилетел из Ливана в Улан-Удэ. Мама с родственниками встречали его в аэропорту.

- Что-то долго его нет, - волновалась она, высматривая сына в толпе пассажиров.

- Вон он идет, смотрите, как похож на нас! - закричала племянница, увидев высокого улыбающегося мужчину.

- Нет слов, чтобы описать нашу первую встречу, - вспоминает Бассам. - Сначала я волновался, а когда мама обняла меня, то почувствовал такое облегчение и умиротворение… Я наконец-то обрел свой внутренний мир.

Мама увезла Бассама в село Галай, где он родился. Родственники встретили парня по бурятским традициям - в национальных костюмах и Бассама нарядили также.

- Все ему тут было в диковинку, природа, просторы - в Ливане живут тесно, не то, что в Сибири, - смеется Гэсэгма. – Он совсем ничего не помнил из детства. За ужином в кафе мы познакомили его со всей большой семьей, а это больше 50 человек, буряты чтут свой род. Он гостил 10 дней, за это время показали ему Бурятию, свозили на Байкал. Наговорились обо всем, правда, для этого нам пришлось приглашать переводчика - Бассам говорит по-английски.

Бассам прилетал к маме в Бурятию, а теперь сам ждет в ее гости. Фото: личный архив.

- Бассам говорил, что его отец был против поездки в Россию, - говорит Амгалан. - Но он все равно приехал! Тем более, у Азиза давно другая жизнь: новая супруга и небольшой бизнес в Ливане.

Следующую встречу вновь обретенные мать и сын запланировали на июнь 2020 года: Бассам пригласил маму с братом к себе в гости в ливанский городок Миниара, чтобы вместе отметить первый день рождения его сына. Но из-за коронавируса поездку пришлось отложить, пока на август.

- Надеемся, что к этому времени эпидемия закончится, и мы сможем встретиться снова, - в голос говорят Гэсэгма и ее сыновья.

Кстати, самый младший из них, 24-летний Бато, еще не видел Бассама – он служит участковым полицейским на Сахалине, и не смог вырваться на встречу с братом. Сама Гэсэгма тоже трудится в Южно-Сахалинске, у нее полугодовая вахта в охранном агентстве, а потом поедет ненадолго домой в Бурятию. 29-летний Амгалан сейчас работает стоматологом в Якутии.

Семья, раскиданная по разным уголкам мира, надеется, что Бассам скоро получит российское гражданство (он как раз усиленно учит русский язык), и тогда они смогут видеться чаще. А пока почти каждый день созваниваются и переписываются в соцсетях и мессенджерах.

- Душа успокоилась впервые за столько лет, - улыбается Гэсэгма.

Бассам (слева), его мама и ее второй супруг. Фото: личный архив.

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