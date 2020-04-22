2020-04-22T08:56:44+03:00
Общество

Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии передал пенсионерам и многодетным 5,5 тысяч тонн продуктов

Ранее Вадим Бредний закупил для Улан-Удэ 120 тысяч защитных масок [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии передал пенсионерам и многодетным 5,5 тысяч тонн продуктов. Фото: личный архив Вадима БреднияЗаболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии передал пенсионерам и многодетным 5,5 тысяч тонн продуктов. Фото: личный архив Вадима Бредния
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Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» работает в Улан-Удэ с самых первых дней самоизоляции. Более 100 волонтеров, вооружившись масками, перчатками и антисептиками днем и ночью разносят лекарства и продукты пенсионерам, многодетным семьям города. В апреле, например, ребятам по распоряжению главы Бурятии Алексея Цыденова из средств республиканского бюджета выделили деньги на закупку продуктов. На эти деньги сформировали 1013 социальных продовольственных пакетов, которые раздали буквально за пару дней.

А после волонтерский склад опустел… Но телефон добровольцев от постоянных звонков пожилых уланудэнцев, продолжал разрываться. Что делать? У ребят сердце щемило. Один из кураторов Чингис Болотов бросил клич о помощи на своей страничке в инстаграме. Снял на видео опустевшие полки, остатки пакетов, и, не стесняясь, попросил помощи у местных предпринимателей.

Бизнесмен из Бурятии, заболевший коронавирусом раздал 5,5 тысяч тонн продуктов нуждающимся.Видео: Чингис Болотов

Свой пост Чингис опубликовал в 11 часов вечера. А отклик пришел буквально через час из республиканской инфекционной больницы. Первым на просьбу Чингиса откликнулся бизнесмен Вадим Бредний. Тот самый владелец сети супермаркетов, который одним из первых заболел коронавирусом в республике. Вот уже почти месяц предприниматель лежит в больнице. Две недели назад «Комсомолка» рассказывала, как Вадим Бредний, узнав о своем диагнозе, прямо из палаты закупил для жителей Улан-Удэ 120 тысяч защитных масок.

- В комментарии к моему посту он был краток, - рассказывает "КП-Иркутск" Чингис Болотов. – Написал: «Мы вам поможем!». Я со спокойной душой лег спать. А утром встал и уже собирался писать ему в ответ, чтобы узнать, когда ждать помощи, но он меня опередил и не словом, а делом! В 11 утра к нашему складу подъехал грузовик с 5,5 тоннами продуктов от Вадима Бредния. Мы разгрузили и сформировали из этого 1 тысячу социальных пакетов.

Их, конечно, уже раздали всем нуждающимся. Но главное, по словам Чингиса, благодаря такой акции, помогать волонтерам стали и другие продуктовые сети города.

- На следующий день еще одна компания последовала примеру Вадима Бредния, и отправила нам 100 соцпакетов с крупами, колбасами, - говорит Чингис Болотов. – Еще 109 наборов передала другая предпринимательница. Небольшой запас у нас теперь есть. Работать планируем до тех пор, пока самоизоляцию не снимут.

Вадим Бредний уже выписался из больницы. Фото: личный архив Вадима Бредния

Вадим Бредний уже выписался из больницы. Фото: личный архив Вадима Бредния

Сам Вадим Бредний уже практически выздоровел. Из реанимации, где он пробыл 6 дней, его перевели в обычную палату еще на прошлой неделе, а на днях выписали.

- Коронавирус мне вылечили, - отвечает Вадим Бредний. – Осталось долечить остатки пневмонии. Что касается партии продуктов, то из больницы я слежу за всеми новостями в республике. Видел, что помощь нужна малоимущим. Случайно заметил пост волонтеров и сразу решил откликнуться, так как знаю этих ребят. Был уверен, что они действительно помогут людям. Так и вышло. Очень быстро все раздали.

Есть у Вадима Бредния и еще одна идея, как помочь республике в разгар пандемии коронавируса. О ней он сообщил на своей странице в соцсети. Увидев своими глазами, что у некоторых больных развивается такое осложнение как пневмония легких, бизнесмен запланировал приобрести современный аппарат ИВЛ и подарить его инфекционной больнице.

- Такие намерения действительно есть, переговоры по покупке аппарата мы уже ведем, - заключает Вадим Бредний. – Но, есть сложности, поставок в Россию сейчас нет. Поэтому, пока вопрос не решен, говорить об этом рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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