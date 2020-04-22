21 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области

22 Апр 2020 2020-04-22T14:01:31+03:00

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В Иркутской области, вечером 22 апреля выросло число пациентов, которые успешно прошли лечение от коронавируса. Официально выздоровевшими считается уже 21 человек. Все они прошли терапию и выписались из больниц. Для сравнения, еще утром было 13 жителей региона, которые победили COVID-19. Обновленные данные сообщили в оперштабе правительства Приангарья.

Стоит отметить, к вечеру, 22 апреля выросло и количество заразившихся коронавирусом. Прибавился один человек. С начала пандемии зарегистрировано уже 80 заболевших. 56 пациентов госпитализированы. Умерло в нашем регионе три человека, у которых был диагностирован COVID-19.

Что касается карты распространения коронавируса в Иркутской области , то по состоянию на утро 22 апреля лидировал по-прежнему региональный центр – 52 зарегистрированных случая с сначала пандемии. Четверо туристов привезли вирус из Таиланда, один - из Питера, еще один - из Москвы. Двенадцать пациентов – транзитные пассажиры из обсерваторов. 22 пациента подхватил вирус уже в областном центре. Но есть и хорошие новости: 8 человек выздоровели и выписаны домой. Второе место по количеству зараженных разделили Ангарск и Черемхово, где по 6 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU