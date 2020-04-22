2020-04-22T06:23:24+03:00
Здоровье

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля: число пациентов, подхвативших инфекцию в регионе, растет

В каких районах больше всего больных, можно увидеть на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля
Виктория ГЕРКО
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля: число пациентов, подхвативших инфекцию в регионе, растет.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля: число пациентов, подхвативших инфекцию в регионе, растет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Увы, количество заболеваний коронавирусом в Иркутской области растет. Если вчера новых случаев обнаружено не было, то сегодня диагноз подтвердился еще у 4 человек. Таким образом, в регионе 79 человек с официальным диагнозом. В больнице сейчас находятся 63 пациента, причем 12 из них приехали на лечение из обсерваторов, после того как их анализы показали положительный результат на COVID-19. Еще 13 пациентов уже вылечены и отправлены домой. Не обошлось и без потерь. Три человека в регионе скончались. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля поможет разобраться, в каких районах больше всего заболевших.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Лидирует по-прежнему региональный центр – 52 зарегистрированных случая с сначала пандемии. Четверо туристов привезли вирус из Таиланда, один - из Питера, еще один - из Москвы. Двенадцать пациентов – транзитные пассажиры из обсерваторов. 22 пациента подхватил вирус уже в областном центре. Но есть и хорошие новости: 8 человек выздоровели и выписаны домой.

Второе место по количеству зараженных разделили Ангарск и Черемхово. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля показывает, что в Ангарске 6 случаев заболевания. Один пациент заразился в Таиланде, еще один – в Москве и еще один подхватил вирус в городе. Три человека выписаны. В Черемхово число пациентов такое же. Один пассажир подхватил вирус в Москве, остальные пять человек заразились от него.

Как показывает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля, в Иркутском районе выявлено четыре случая заражения. Один человек приехал из Таиланда, еще трое заразились в региональном центре. В Осинском районе улучшение. Один человек выздоровел. Двое пациентов, которые вернулись из Бурятии, продолжают лечение. Еще по два случая нашли в Аларском и Шелеховском районах.

По данным карты распространения коронавируса в Иркутской области на 22 апреля, меньше всего заболевших в Усть-Куте, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. Там зафиксировали по одному зараженному. К счастью, они не успели передать вирус другим жителям города. В Братском районе, где нет больных, новых случаев не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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