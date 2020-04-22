Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 апреля: сухпайки проверят, студентам выдадут помощь

Коронавирус в Иркутске на 22 апреля. Болезнь наступает. По последним данным, количество диагнозов коронавирус, поставленных в Иркутске выросло до 75. В больницах находятся 59 человек, из них 9 поступило из обсерваторов. Выздоровели 13, умерли трое. Для борьбы с инфекцией и помощи пострадавшим из-за остановки части предприятий людям делается многое. Но начнем с подробной статистики.

Коронавирус в Иркутске,22 апреля: кто болеет

Сейчас в регионе показатель заболеваемости - 3,1 на 100 тысяч населения. Из 75 заболевших ( статистика приведена на вечер 21 апреля — ред. ) -12 детей самого разного возраста. Четверо из них совсем малыши, самым крохотным всего 3 и 7 месяцев.

Взрослых больных примерно поровну во всех возрастных категориях: до 30 лет — 14, до 45 лет — 16, до 60 лет -14 и старше 60 -15 человек.

Как они заболели? Почти половина — 31 человек - приехали из других стран и регионов уже больными или носителями вируса, причем среди них 14 иностранцев, приехавших в Приангарье уже в апреле. На втором месте — уже местное распространение вируса, так заболели еще 30 жителей региона. И 14 заразившихся подхватили вирус, пообщавшись с вернувшимися из-за границы и прибывшими из других территорий.

Медики уже сообщали, что в области уже есть собственные очаги инфекции. Они есть в 12 территориях региона, больше всего, конечно, в Иркутске.

Коронавирус в Иркутске, 22 апреля: из Москвы придет помощь на 846 млн. рублей

Эти деньги пойдут на подготовку стратегического запаса на случай подъема заболеваемости

- Мы продолжаем перепрофилировать и модернизировать лечебные учреждения, создавая дополнительные места для приема пациентов коронавирусом. Формируем необходимый запас средств индивидуальной защиты для медиков и жителей региона. Иркутская область получит на эти цели дополнительно 846 млн рублей из федерального бюджета. До конца недели мы должны заключить контракты, в первую очередь на закупку оборудования, - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что Иркутская область может проводить до двух тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции в сутки.

Коронавирус в Иркутске, 22 апреля: сухпайки проверят

Об этом заявил Игорь Кобзев.

Ко мне, к сожалению, поступает много жалоб от родителей, чьим детям на дистанционном обучении положен сухой паек за счет бюджета. Они обращают внимание на недостатки в комплектации продуктовых наборов, - отметил Игорь Кобзев. – Я уже дал поручение провести мониторинг, и обращаюсь ко всем главам – займитесь лично этим вопросом. Перепроверяйте. Напоминаю - речь идет о детях из многодетных и малообеспеченных семей, о детях-инвалидах!

Будет проверено, соответствуют ли они рекомендованному перечню продуктов, нормативу по стоимости, каково их качество.

Коронавирус в Иркутске, 22 апреля : выплаты студентам продлят

Тем учащимся и студентам вузов, которые получали государственную поддержку как малоимущие в 2019 году, продлят автоматически. Конечно, в том случае, если они обучаются очно и получают выплаты через соцзащиту. Всего с апреля по сентябрь 2020 года материально помогут 5 тысячам студентов Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске, 22 апреля: Субботник перенесли на 23 мая

Это также одно из наиболее важных решений прошедших суток. Конечно, дата пока предварительная. Генеральная уборка города всеми его жителями, ставшая уже давно доброй традицией, состоится тогда, когда схлынет угроза коронавируса.

Сейчас проводить ее опасно по санитарно- эпидемиологическим соображениям, потому что нельзя собирать вместе много людей. Но городские службы работают, при соблюдении всех мер предосторожности. Город приводится в порядок.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 апреля.