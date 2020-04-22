Дистанционное обучение школьников Иркутской области продлят до 25 мая
Из-за распространения коронавируса министерство образования Иркутской области рекомендовало до 25 мая продолжить удаленное обучение школьников с применением дистанционных технологий по некоторым предметам.
Итак, в 1-3 и в 9-10 классам рекомендовали до конца учебного года продлить изучение русского языка и математики, 4 классникам - русского языка, математики, окружающего мира, в 5 классе - русского языка, математики, истории, биологии, в 6 классе - русского языка, математики, обществознания, географии, истории, биологии, в 7-м - русского языка, математики, иностранного языка, обществознания, биологии, географии, физики, истории, в 8 классе - русского языка, математики, обществознания, биологии, физики, географии, истории, химии, в 11 классе - русского языка, математики и предметов по выбору для сдачи ЕГЭ.
- Оценки по другим предметам рекомендовано выставить досрочно, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Решение об этом принимают директора школ.
Напомним, что начало ОГЭ и ЕГЭ для выпускников этого года состоится 8 июня. В нашем регионе сдавать ЕГЭ будут более 15 тысяч 11-классников, ОГЭ - 27 тысяч 9-классников. А вот Всероссийские проверочные работы перенесены на осень.
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ИСТОЧНИК KP.RU