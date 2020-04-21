На Ямале, откуда вернулись 23 зараженных коронавирусом сибиряка, COVID-19 зафиксирован на трех месторождениях

Главной темой дня в Бурятии стал резкий скачок числа заболевших коронавирусом, которых зафиксировано уже 153 человека. При этом из 28 новых заболевших – 23 инфицированных оказались вахтовиками, которые 20 апреля прибыли домой из Ямало-Ненецкого автономного округа, где по предварительной информации, они с января этого года работали на строительстве завода по производству сжиженного природного газа.

Вообще в республику вернулось 33 рабочих. Добирались в Бурятию транзитом через Москву и Иркутск. При этом в Бурятии о возвращении вахтовиков знали заранее. Как сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова, об этом рейсе иркутские коллеги передали информацию зампреду правительства Бурятии по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову, а также специалистам Роспотребнадзора. Сейчас в Приангарье действует правило: всех пассажиров, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии и Красняорска, отправлять на обязательную самоизоляцию. В этих городах и поселках статистика по коронавирусу не радужная. Вахтовики тоже были предупреждены о мере. Поэтому заранее заказали транспорт до Бурятии.

- Из иркутского аэропорта намеревались добраться до Бурятии на двух микроавтобусах, которые сняли только для своей группы в 33 человека, - рассказывают в пресс-службе Роспортребнадзора Бурятии. - Посторонних пассажиров в салоне с ними не было. По дороге их встретили в Выдрино сотрудники Роспотребнадзора, Кабанской администрации, Кабанской ЦРБ и полицейские. В сопровождении их повезли в Улан-Удэ, где всех 33 человек поместили в обсерватор в поселке Сотниково. Трех человек, у которых уже были выявлены симптомы ОРВИ, сразу положили в республиканскую инфекционную больницу.

У всех вахтовиков взяли анализ на коронавирус. Результаты пришли утром, 21 апреля. Оказалось, что из 33 заражены - 23. Все уже госпитализированы в стационар. Остальные 7 человек размещены в провизорном отделении инфекционной больницы. Помимо этого, в обсерватор отправились оба водителя микроавтобусов, которые везли группу вахтовиков из Иркутска.

Где точно работали жители Бурятии, пока неизвестно. По обновленной сводке оперативного штаба по заболеванию коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе, сейчас в регионе инфекция зарегистрирована уже на трех месторождениях. В Пуровском районе зафиксировано 40 заболевших, в Ямальском – 17, в Тазовском - 1. В общей сложности на территории ЯМАО заразились 146 человек, выздоровели – 22.

Что касается остальных пассажиров, которые летели с зараженными вахтовиками в самолете из Москвы, то разгуливать по улицам им не дадут в любом случае. Напомним, пассажирам рейсов без иркутской прописки, прилетевших в Иркутск из столицы, отправляют на обсервацию. Жителям с иркутской пропиской выдают предписания о самоизоляции, затем их развозят на служебном транспорте от аэропорта в сопровождении полиции.

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