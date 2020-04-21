Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 апреля: нарушителей карантина отправят в обсерватор

Накануне стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова, характеризуя обстановку в регионах, доложила Президенту — темп распространения коронавируса нарастает, за последние сутки он составил в среднем 12%. И территории отстают от Москвы и Подмосковья уже не на 4-5 недель, как она отмечала раньше, а на 2-3. В Иркутске за те сутки, о которых шла речь, прирост составил 10%.

Коронавирус в Иркутске на 21 апреля: нарушителей в изолятор

Речь, конечно, не об обычных иркутянах, которых застали во время поездки из своего микрорайона в центр города. Речь о тех, кто приехал из других стран и регионов, где много больных и потому был под подписку отправлен на обязательную жесткую самоизоляцию на 14 дней. Далеко не все ее тщательно соблюдают, в том числе поэтому растет число больных.

«Сегодня стал известен вопиющий факт: одиннадцать человек нарушили режим самоизоляции. В общей сложности они были в контакте почти с сотней человек, подвергли их риску заражения. Теперь необходимо оперативно установить полную цепочку контактов, всех проверить.

Эти одиннадцать человек будут оштрафованы по максимуму и принудительно помещены в обсерватор. И так будем поступать с каждым нарушителем режима самоизоляции», - заявил глава региона Игорь Кобзев.

Он напомнил о том, что в регионе уже 75 случаев коронавируса, что больны 10 детей, и сегодня мы потеряли еще одного человека...И поэтому жесткость оправдана. Нравится это нарушителям или нет, а ждать конца срока необходимого карантина они будут уже не дома.

Коронавирус в Иркутске: ограничена продажа алкоголя

Запрета нет. Однако торговлю горячительным в регионе жестко ограничили по времени и месту. Теперь магазинам, которые находятся в жилых домах и общежитиях, запрещено торговать алкоголем с 19.00 и до утра.

А это значит, что единственным местом, где после 19.00 можно будет купить пиво,вино или крепкие напитки, станут расположенные в отдельных зданиях супермаркеты. Их, к слову, не так много. Заметим, что торговля спиртным с доставкой запрещена, а рестораны и кафе не работают.

Коронавирус в Иркутске, 21 апреля: сбор продуктов для людей в сложной ситуации

Его организовала администрация Иркутска в рамках проекта «Мы вместе». Проект направлен на помощь тем, кто из-за ограничений в период коронавируса оказался без работы и без средств к существованию.

Бизнесмены из Иркутска передали в пункт сбора гуманитарной помощи крупы, макароны, подсолнечное масло, муку,мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, джем, и прочие сладости к чаю За прошедшую неделю было сформировано и передано получателям более 130 продуктовых наборов.

В первую очередь мы отвозим продуктовые наборы тем людям, которые из-за эпидемии коронавируса лишились своих источников доходов. В сложном положении оказались малоимущие многодетные семьи. Сотрудники администрации доставляют гуманитарную помощь адресно, – рассказал председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – От имени иркутян хотел бы поблагодарить всех не оставшихся в стороне предпринимателей и активных горожан за неравнодушие.

Коронавирус в Иркутске на 21 апреля: заработал сайт помощи предпринимателям

После того, как три недели назад были объявлены нерабочие дни, в сложнейшем положении оказались представители малого и среднего бизнеса, вынужденно приостановившие свою работу. Сейчас не работает почти половина из 90 тысяч таких предприятий и ИП региона.

Это необходимо, чтобы приостановить передачу инфекции, но это тяжело для предпринимателей и работавшего у них персонала. Сайт «Бизнес помощь» (www.bizhelp.irkobl.ru) предназначен для мониторинга ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства региона, для диалога предпринимательского сообщества и власти.

С его помощью можно узнать, разрешен ли в условиях самоизоляции вид деятельности, которую ведет предприниматель, или нет. Для получения сведений на сайте необходимо ввести индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

Кроме того, на сайте каждый предприниматель может не только получить информацию о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки бизнеса, но и сам сообщить о необходимом виде помощи.