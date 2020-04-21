23 сибиряка заразились коронавирусом на вахте на Ямале

В Бурятии ранним утром, 21 апреля резко возросло количество заболевших коронавирусом. Теперь инфекция официально подтверждена у 153 человек. При этом, выяснилось, что из 28 новых зарегистрированных случаев, 23 - это вахтовики, прибывшие днем ранее из Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они жители Бурятии, и 20 апреля вернулись домой после очередной трудовой вахты.

- Прилетело 33 вахтовика, из них 23 заболевших, - рассказывают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии. – Они добрались через Москву в Иркутск. В нашем оперштабе заранее знали об их прибытии. Из иркутского аэропорта их отправили в Бурятию на двух подготовленных автобусах. Посторонних пассажиров в салоне с ними не было. По дороге их встретили в поселке Выдрино, затем в сопровождении они проехали в Улан-Удэ, где всех изолировали в обсерватор в поселке Сотниково. Трех человек, у которых уже были выявлены симптомы ОРВИ, сразу положили в республиканскую инфекционную больницу. Остальных 20 вахтовиков также госпитализируют. Решается вопрос с дезинфекцией автобусов, на которых они ехали.

По предварительной информации, в Москве вахтовики находились только в аэропорту, где у них была стыковка с иркутским рейсом. А вот где именно они работали, неизвестно. В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа такой информации также пока нет.

И еще немного о ситуации с коронавирусом в Бурятии. Из 153 зараженных, успешно прошли лечение и выписались из больниц 43 человека, умерло 2 пациента. В инфекционных стационарах продолжают лечение 85 человек. В реанимации находится 4 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 21 апреля: пенсионеров раз в неделю будут осматривать врачи (Подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 апреля: нарушителей карантина отправят в обсерватор (Подробности)

Самоизоляция в Иркутске, день 21: молодежь гуляет, а на магистралях полно автомобилей (Подробности)