2020-04-21T08:09:01+03:00
Здоровье

23 сибиряка заразились коронавирусом на вахте на Ямале

Зараженные вахтовики возвращались в Бурятию на самолете и автобусах
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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23 сибиряка заразились коронавирусом на вахте на Ямале23 сибиряка заразились коронавирусом на вахте на ЯмалеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Бурятии ранним утром, 21 апреля резко возросло количество заболевших коронавирусом. Теперь инфекция официально подтверждена у 153 человек. При этом, выяснилось, что из 28 новых зарегистрированных случаев, 23 - это вахтовики, прибывшие днем ранее из Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они жители Бурятии, и 20 апреля вернулись домой после очередной трудовой вахты.

- Прилетело 33 вахтовика, из них 23 заболевших, - рассказывают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии. – Они добрались через Москву в Иркутск. В нашем оперштабе заранее знали об их прибытии. Из иркутского аэропорта их отправили в Бурятию на двух подготовленных автобусах. Посторонних пассажиров в салоне с ними не было. По дороге их встретили в поселке Выдрино, затем в сопровождении они проехали в Улан-Удэ, где всех изолировали в обсерватор в поселке Сотниково. Трех человек, у которых уже были выявлены симптомы ОРВИ, сразу положили в республиканскую инфекционную больницу. Остальных 20 вахтовиков также госпитализируют. Решается вопрос с дезинфекцией автобусов, на которых они ехали.

По предварительной информации, в Москве вахтовики находились только в аэропорту, где у них была стыковка с иркутским рейсом. А вот где именно они работали, неизвестно. В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа такой информации также пока нет.

И еще немного о ситуации с коронавирусом в Бурятии. Из 153 зараженных, успешно прошли лечение и выписались из больниц 43 человека, умерло 2 пациента. В инфекционных стационарах продолжают лечение 85 человек. В реанимации находится 4 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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