Спасатели вытащили из реки женщину, которую уносило течением

Крики о помощи случайные прохожие в микрорайоне Новая РЭБ в Усть-Куте услышали днем, когда проходили недалеко от берега реки Лена. Оказалось, что прямо посреди водоема в воде бултыхалась женщина. Ее начинало уносить течением, но из последних сил она все же держалась на плаву и кричала. Очевидцы сразу позвонили спасателям.

Через несколько минут на место приехали сотрудники дежурного отделения 30-й пожарно-спасательной части. Просто бросаться в воду, чтобы вытащить женщину было опасно, поэтому спасатели выбрали более надежный вариант.

С берега спасателя страховали коллеги. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Одному из бойцов мы сделали обвязку, - рассказывает командир отделения Юрий Ткаченко. – Затем он снял тяжелое снаряжение и вплавь добрался до женщины и перехватил ее. Страхующие с берега коллеги спасателя вытянули обоих на отмель.

Вся операция заняла всего несколько минут. Женщина была в сознании, но очень сильно замерзла в холодной воде. На вопрос, как она оказалась в реке, спасенная объяснила, что случайно сорвалась с моста. С возможным переохлаждением сибирячку сразу отправили в больницу.

Спасенную женщину сразу отправили в больницу. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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