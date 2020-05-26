Ученик автошколы спас девушку от падения с моста

«Смотрите-ка, кажется, там девушка сейчас сорвется с моста!», - неожиданно крикнул своему инструктору Леониду Птиченко 23-летний ученик одной из иркутских автошкол Игорь Воронецкий, когда они на учебном автомобиле ехали на полигон на практическое занятие. Они уже почти миновали тот самый Иннокентьевский мост, который находится всего в нескольких десятках метров от него.

- Мы проехали еще метров 40 и остановились, - рассказывает корреспонденту «КП - «Иркутск» Игорь Воронецкий. – Несколько секунд подумали: «А не показалось ли нам?». Но еще одна ученица Анна, которая также ехала с нами на занятие – подтвердила, она тоже видела человека в опасности. Я побежал туда.

А высота, между прочим, там была более 10 метров. Девушка находилась слишком близко к краю. А по мосту едет огромный поток машин – дуновение ветра и несчастный случай. Именно это и напугало Игоря. Сорвалась бы вниз - упала бы на асфальт, либо на крышу проезжающего внизу автомобиля. Но Игорь успел вовремя.

- Она отблагодарила нас и сказала, что никакая помощь ей не требуется, - продолжает Игорь. – Поэтому вызывать полицию и скорую мы не стали. Просто дали воды, вызвали такси и отправили домой.

- Хочу, чтобы все узнали про неравнодушие Игоря, - объяснил «Комсомолке» автоинструктор Леонид Птиченко, который и рассказал «КП» об этом случае. – Игорь молодец.

Игорь Воронецкий состоит в молодежном пожарно-спасательном отряде Иркутска. Фото: личный архив Игоря Воронецкого

К слову, в подобных ситуациях, когда кому-то нужна срочная помощь, Игорю Воронецкому бывать уже приходилось. Парень состоит в молодежном пожарно-спасательном отряде Иркутска.

- Я участвовал в тушении пожаров, - заключает Игорь. – А прошлым летом даже побывал за границей. Тогда в Иркутске проходил Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны. Вместе с иностранными добровольными спасателями принимал участие в автопробеге Таллин-Иркутск-Таллин.

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