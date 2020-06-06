2020-06-06T04:46:11+03:00
Происшествия

Страшный пожар в Иркутской области: четверо детей и их отец сгорели заживо

Выжить удалось матери ребятишек [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Страшный пожар в Иркутской области четверо детей и их отец сгорели заживо. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиСтрашный пожар в Иркутской области четверо детей и их отец сгорели заживо. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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О пожаре в частном деревянном доме в селе Боргадай в Зиминском районе спасателям сообщили соседи. Около 01.30 здание вспыхнуло как спичка и к моменту приезда пожарных было полностью охвачено огнем. Из него успела выбраться 41-летняя женщина, которую с сильными ожогами доставили в больницу. Очевидцы же рассказали, что внутри могут быть дети.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Чтобы потушить дом, от которого остались одни обугленные стены, потребовалось четыре часа. Уже под утро, когда спасатели пробрались внутрь, увидели страшную картину. Оказалось, что четверо детей в возрасте 6, 5, 4 и 2 лет, а также их 40-летний отец сгорели заживо. Их тела нашли под завалами.

- Выяснилось, что семья состояла на учете в органах соцзащиты как неблагополучная, - рассказывает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. - В марте этого года дом обследовали на на пожарную безопасность сотрудники государственного пожарного надзора, а с родителями не раз проводились разъяснительные беседы.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Сейчас все подробности трагедии на месте выясняют эксперты. По неподтвержденной информации, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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