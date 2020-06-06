Четверо детей и их отец погибли на пожаре в Иркутской области: возбуждено уголовное дело
К расследованию причин страшного пожара, на котором в ночь на 6 июня погибли четверо детей и их отец из села Боргадай, подключились следователи. Напомним, дом загорелся в 01.30. К моменту приезда пожарных из него сумела выбраться 41-летняя женщина, которая получила сильные ожоги. Справиться с огнем удалось лишь через 4 часа. Под обломками нашли тела четырех ребятишек в возрасте 6, 5, 4, и 2 лет, а также их 40-летнего отца.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Семья состояла на профилактическом учете в местном МВД.
Уже известна предварительная причина пожара. Вероятно, дом загорелся из-за короткого замыкания электропроводки на веранде. Сейчас проводятся экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU